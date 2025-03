Anonymouz『FLASH THE FIRST TAKE』に登場！新曲「ラストシーン」を堂村璃羽とともにパフォーマンス

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■デュエットならではの掛け合いや、ふたりで構成する映像の新鮮さにも注目!

AnonymouzがYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』(読み:ザ・ファースト・テイク)の新プロジェクト『FLASH THE FIRST TAKE』に登場し、新曲「ラストシーン(feat. 堂村璃羽)Prod. by GeG」を堂村璃羽とともに披露した。

『FLASH THE FIRST TAKE』は、『THE FIRST TAKE』と同じ白い空間のなかでアーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画。

Anonymouzと堂村璃羽が、60秒という限られた時間のなかで、どんなパフォーマンスを魅せたのか、ぜひチェックしてみよう。デュエットならではの掛け合いや、ふたりで構成する映像の新鮮さにも注目だ。

リリース情報

2025.02.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ラストシーン(feat. 堂村璃羽)Prod. by GeG」

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

Anonymouz OFFICIAL SITE

https://anonymouz.jp

堂村璃羽 OFFICIAL X(旧Twitter)

https://x.com/RDG0112

堂村璃羽 OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/dboy0112/