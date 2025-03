鈴木大河（IMP.）浅香航大主演ドラマ『三人夫婦』に出演決定！主題歌はIMP.の新曲「Cheek to Cheek」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「台本を読んでみて新平というキャラクターに共通点があったりと、自分なりの新平像を作ることができました」(鈴木大河)

浅香航大が地上波ドラマ初主演を務めるTBS系ドラマストリーム『三人夫婦』が、4月8日からスタート。

本作は「3人だったらうまくいくかも?」という思い付きから始まる3人での共同生活を描いた新感覚のホームコメディ。孤独な堅物男が元カノとその彼氏の3人で事実上の夫婦を目指し、互いに補い合い自分らしい幸せを見つけていく。

このたび、本作に朝倉あきと鈴木大河(IMP.)の出演が決定。さらに主題歌がIMP.の書き下ろし楽曲「Cheek to Cheek」に決定した。

朝倉あきが演じる矢野口美愛は、不動産会社勤務で強がりなアラサー女子。自由すぎる年下男子・新平と付き合っているが結婚への焦りを感じ始めている。はっきりとものを言う性格だが、肝心なところで素直になれない不器用なところも。新平の気持ちを試すように元カレ・拓三(浅香)に新平を紹介するところから物語は動き出す…。

そして、鈴木大河が演じる里村新平は、天真爛漫で無邪気なダンサー。「結婚は荷が重すぎる。でも美愛のことは好き!」というジレンマから3人での結婚という突飛な提案を持ち掛ける。自由で人懐っこくい性格で拓三や美愛の予想だにしない行動をすることも。

鈴木大河は、現在『絶好調W』(MRO北陸放送)にレギュラー出演中。ドラマへの出演は本作が2作目となり、TBSドラマは初出演。IMP.のグループのなかでは冷静なまとめ役の彼が、本作では甘えん坊でどこか憎めないかわいらしさのある役を演じる。普段の姿とのギャップに沼ること間違いなしだ。

■主題歌はIMP.の書き下ろし楽曲「Cheek to Cheek」に決定!

主題歌はIMP.が本作のために書き下ろしたオリジナル楽曲「Cheek to Cheek」に決定。スタイリッシュかつ軽快なダンスビートのなかで、Cheek to Cheek(=「頬を寄せ合う」)という言葉が特徴的なこの曲は、日々いろいろな出来事が起きる日常で、信じている者同士が寄り添い、前向きに人生と向き合えるような応援歌となっている。

番組情報

TBS ドラマストリーム『三人夫婦』

2025年4月8日(火)スタート

毎週火曜深夜放送(放送時間未定。一部地域をのぞく)

※地上波放送後、「TVer」「TBS FREE」にて1週間見逃し配信

[出演者]

三津田拓三:浅香航大

矢野口愛:朝倉あき

里村新平:鈴木大河(IMP.)

製作:「三人夫婦」製作委員会

制作プロダクション:AOI Pro.

制作協力:PADMA

脚本:我人祥太、成瀬都香、丹保あずさ

プロデューサー:箱森菜々花

配信プロデューサー:齊藤彩奈、杉山香織、パリーク亜門

演出:熊坂出、成瀬都香、小菅規照

主題歌:IMP.「Cheek to Cheek」(TOBE MUSIC)

『三人夫婦』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/3ninfufu/

IMP. OFFICIAL SITE

https://tobe-official.jp/artists/imp