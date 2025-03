こどもかいじゅうのお菓子が登場！モントワール「かいじゅうステップSDGs大作戦 芋けんぴ」

モントワールは、円谷プロダクションとの共同企画にて「かいじゅうステップSDGs大作戦 芋けんぴ」を2025年3月3日に発売します。

モントワール「かいじゅうステップSDGs大作戦 芋けんぴ」

容量 :20g×4袋

販売チャネル:量販店、ドラッグストア、小売店他

ウルトラマンワールドM78 各店舗、他全国のウルトラマンショップ

※店舗によって在庫状況が異なります。

在庫に関しては各店舗に直接お問い合わせください。

希望小売価格:216円(税込)

●『かいじゅうステップSDGs大作戦』とは

『かいじゅうステップSDGs大作戦』は、ウルトラマンシリーズの人気怪獣が、かわいい“こどもかいじゅう”となって、子どもたちにSDGs(持続可能な開発目標)を学ぶ機会を提供する取り組みで、アニメの配信をはじめ、イベントや出張授業など、活動を広げています。

●国産素材&特定原材料8品目不使用

国産のさつまいもを小さくカットして食べやすくし、優しい甘さの芋けんぴに仕上げています。

特定原材料8品目不使用なので小さなお子様も食べやすいお菓子です。

●SDGs

環境に配慮し、外装にはバイオマスインキを使用しています。

また、『かいじゅうステップSDGs大作戦』をもっと知りたい方のために、パッケージに『かいじゅうステップSDGs大作戦』のホームページへリンクする二次元コードをデザインしました。

親子でSDGsを学ぶきっかけづくりをサポートするお菓子です。

