¡Ö£É£Í£Ð¡¥¡×¤ÎÎëÌÚÂç²Ï¡¢£Ô£Â£Ó¥É¥é¥Þ¤ËÌµ¼Ùµ¤¤Ê¥À¥ó¥µ¡¼Ìò¤Ç½é½Ð±é¡ÖÁ´¤¯ÆâÍÆ¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡£·¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£É£Í£Ð¡¥¡×¤ÎÎëÌÚÂç²Ï¤¬¡¢ÇÐÍ¥¡¦Àõ¹á¹ÒÂç¤¬¼ç±é¤¹¤ë£Ô£Â£Ó·Ï¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¡Ö»°¿ÍÉ×ÉØ¡×¡Ê£´·î£¸Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÊüÁ÷»þ´ÖÌ¤Äê¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬£±Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¼çÂê²Î¤ÏÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡Ö£Ã£è£å£å£ë¡¡£ô£ï¡¡£Ã£è£å£å£ë¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Àµ²ò¤Î¤Ê¤¤Â¿ÍÍÀ¼Ò²ñ¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢ÃËÀ£²¿Í¡¢½÷À£±¿Í¤È¤¤¤¦£³¿Í¤Ç¤Î¡ÉÉ×ÉØ¡É¤Î·Á¤òËÂ¤¤¤ÀÊª¸ì¡£ÎëÌÚ¤Ï£³¿Í¤Ç¤Î·ëº§¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÊÄó°Æ¤ò¤¹¤ëÌµ¼Ùµ¤¤Ê¥À¥ó¥µ¡¼¡¦Î¤Â¼¿·Ê¿Ìò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡£Ô£Â£Ó¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ÎÎëÌÚ¤Ï¡Ö¡Ø»°¿ÍÉ×ÉØ¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¡¢Á´¤¯ÆâÍÆ¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÌò¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤ÈÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¿·Ê¿¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÌòºî¤ê¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø»°¿ÍÉ×ÉØ¡Ù¤È¤¤¤¦º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤·Á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ß¤¤¤òÊä¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤·Á¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯»°¿Í¤Ë¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤Ã¤È¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£