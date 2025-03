高木信哉プロデュース第4弾！練馬文化センター「ねりぶんJAZZ 22nd Anniversary Special」

練馬文化センターは、“ねりぶんJAZZ”(ジャズ・コンサート・シリーズ)を2025年5月5日(月・祝)に開催します。

ねりぶんJAZZ 22nd Anniversary Special

公演名 :ねりぶんJAZZ 22nd Anniversary Special

エリック・ミヤシロ・オールスター・ドリーム・バンド

出演 :エリック・ミヤシロ(tp)、中川英二郎(tb)、米澤美玖(ts)、

宮本貴奈(p,key)、川村竜(b,e.b)、川口千里(ds)

企画 :高木信哉

日時 :2025年5月5日(月・祝)15:00開演

会場 :練馬区立練馬文化センター 小ホール

所在地 :東京都練馬区練馬1-17-37

アクセス :西武池袋線・西武有楽町線・

都営地下鉄大江戸線「練馬駅」中央北口より徒歩1分

料金 :4,000円(全席指定・税込)

曲目 :スカイ・ダンス/エリック・ミヤシロ、宝島/

和泉宏隆、スペイン/チック・コリア ほか

※曲目は都合により変更となる場合があります。

一般発売 :2025年3月1日(土)10:00〜

プレイガイド:予約電話 03-3948-9000

WEB https://www.neribun.or.jp/nerima.html

(要利用登録[無料])

窓口 練馬文化センター・大泉学園ゆめりあホール

主催・問合せ:練馬文化センター(公益財団法人練馬区文化振興協会)03-3993-3311

22年目を迎えた今回は、日本が世界に誇るスーパー・トランぺッター、エリック・ミヤシロをリーダーに迎えた6名のスペシャルバンドが登場します。

メンバーは、日本を代表する世界的トロンボーン奏者の中川英二郎、実力派テナーサックス奏者の米澤美玖、国際的に活躍するピアニストで作編曲家の宮本貴奈、若手No.1ベーシスト川村竜、若き天才ドラマー川口千里です。

超一流の実力と実績を持ったプレイヤーたちが、この公演のためだけに集結しました。

“ねりぶんJAZZ”のステージでしか味わえない、豪華メンバーによる一日限りのスペシャル・コンサートを会場で楽しめます。

【提供画像】

エリック・ミヤシロ

中川英二郎

米澤美玖

宮本貴奈

川村竜

川口千里

