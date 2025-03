奥びわ湖の旬の魚を味わい尽くす！旬の魚を味わう〜グルメの集い

朝日漁業協同組合が主催するイベント「旬の魚を味わう〜グルメの集い」を滋賀・長浜の朝日漁業会館にて2025年3月16日(日)に開催します。

旬の魚を味わう〜グルメの集い

開催日時: 2025年3月16日(日) 12:00〜

開催場所: 朝日漁業会館 大広間(滋賀県長浜市湖北町尾上144-14)

定員 : 100名 先着順

料金 : 1名 4,000円(税込)

主催 : 朝日漁業協同組合

申込 : 朝日漁業協同組合

TEL : 070-9072-2436

メール : asahifctomiko@outlook.jp

上記までお名前、ご住所、申込人数、連絡先(電話・メール)、

交通手段をお知らせください。

備考 : JR高月駅から無料送迎バスがあります。

(11:01 米原発→11:21 高月着 または

11:06 近江塩津発→11:17 高月着の電車でお越しいただければ

会場まで送迎します)

■春の奥びわ湖で獲れた旬の魚を堪能できます

春先に旨味を堪能できるホンモロコをはじめ、アユ、ワカサギなど、漁師たちが獲ってきた魚を刺身や煮付け、天ぷら、素焼きなどの料理として楽しめます。

料亭でもよく使われる「ホンモロコの素焼き」や「アユ、ワカサギなどの天ぷら」はみなさまの前で調理し、焼きたて、揚げたてを提供します。

漁協主催ならではの大変お得な献立となっています。

※お飲み物はビール、日本酒、ノンアルコールドリンクなどを用意(別料金)

※獲れる魚の種類により、献立を変更する場合があります。

■オプションツアー

当日、ご希望者には船で奥びわ湖を巡るクルーズを用意。

竹生島や湖底遺跡のある葛籠尾崎などの名所を漁師自ら案内します。

※天候により実施できないことがあります。

日時:2025年3月16日(日) 13:30〜14:00(30分)

集合:13:15 朝日漁業協同組合事務所

※コースや注意事項の説明後、出発します。

料金:1,000円(税込)

申込:朝日漁業協同組合(上記イベントに同じ)

