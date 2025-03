7人組グループ・IMP.の新曲「Cheek to Cheek」が、TBSドラマストリーム『三人夫婦』(4月8日スタート、毎週火曜深夜※一部地域をのぞく、放送後TVer見逃し配信あり)の主題歌に決定したことが3月1日、発表された。同ドラマは、男性2人と女性1人が互いに補い合い自分らしい幸せを見つけていく新感覚のホームラブコメディー。メンバーの鈴木大河が出演することも発表された。

IMP.として2度目のドラマタイアップとなる同楽曲は、4月7日に配信リリースされる。スタイリッシュかつ軽快なダンスビートの中で、Cheek to Cheek(=「ほおを寄せ合う」)という言葉が特徴的。日々いろいろな出来事が起きる日常で、信じている者同士が寄り添い、前向きに人生と向き合えるような応援歌となっている。鈴木は「スタイリッシュかつ軽快なダンスビートの中で『Cheek to Cheek』というフレーズを繰り返すキャッチーな楽曲となっています」と紹介。「ドラマとともにたくさんの方に聴いていただき愛していただけたらうれしいです」と願いを込めた。【コメント全文】IMP.の鈴木大河です。この度IMP.のデジタルシングル「Cheek to Cheek」のリリースが決定しました!!!!!!!この曲は僕が出演するドラマ『三人夫婦』の主題歌にもなっており、スタイリッシュかつ軽快なダンスビートの中で「Cheek to Cheek」というフレーズを繰り返すキャッチーな楽曲となっています。ドラマとともにたくさんの方に聴いていただき愛していただけたらうれしいです。