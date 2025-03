正解は「任せるよ、あなた次第」でした!

なにかの決定権を相手にゆだねるときに便利なフレーズ。

「It’s」を省いて「Up to you.」だけでも使えることができますよ。

A:「What do you want to eat for dinner?」

(夕食になに食べたい?)

B:「It's up to you.」

(あなたが決めていいよ)