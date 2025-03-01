°úÂà¤«¤é11Ç¯¡Ä°ÂÆ£ÈþÉ±¡¢ÂçÃÀàÈþ¥Ü¥Ç¥£á¤¢¤é¤ï¤ÊºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾×·â¡Ö¥ß¥¥Æ¥£²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êåºÎï¡×
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î°ÂÆ£ÈþÉ±¡Ê37¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ¥Ü¥Ç¥£¤ÈÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤òÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖK-1 AWARDS 2024¤Ë¥²¥¹¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÂçÌÚÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼õ¾Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿Áª¼ê¤Î³§ÍÍ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£K-1¤Î¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤È¤´³èÌö¤ò¿´¤è¤ê±þ±ç¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢ÈùÎÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹»ö¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÇØÃæ¤ä¶»¸µ¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£¸½Ìò»þÂå¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÈþ¥Ü¥Ç¥£¤ÈÈþµÓ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆ±¤¸Ì¾¸Å²°½Ð¿È¤ÎÂç´äÁª¼ê¤Ë¤â¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¡¢¤Ê¤ó¤Èº£Æü¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÂç´äÎ¶Ìð¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥ß¥¥Æ¥£²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤µ¤â¥®¥Í¥¹µé¡¼¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êåºÎï¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°ÂÆ£¤Ï¡¢2007Ç¯¡¢11Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¡£10Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¤Ç5°Ì¡£Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç3ÅÙÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢13Ç¯12·î¤Ë°úÂà¤·¤¿¡£