¤Ê¤¼µðÂç²½¤µ¤»¤¿¡© ¿ÈÄ¹3.6m¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤ÈÅº¤¤¿²¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤Ê¤ó¤«¥ä¥Ð¤½¤¦¤Ê·ï
¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤ä¡Ö¥ß¥Ë¥â¥Ë¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¢YouTuber¤Ê¤É¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤âº£¤Ê¤ª¾®ÊÁ¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¿Íµ¤¤À¡£
¿ÈÄ¹3.6¥á¡¼¥È¥ë¤ËµðÂç²½¤µ¤ì¤¿ÄÔ´õÈþ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ëÆæ¥¤¥Ù¥ó¥È
ÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤Î¿ÈÄ¹¤Ï¸ø¾Î153cm¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È3.6m¤Îµð¿Í¤È²½¤·¤¿ÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤ÈÅº¤¤¿²¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦Ææ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤é¤·¤¤¤¾¡£
¤½¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡Öµð¿Í¤ÈÅº¤¤¿²Å¸ by NELL¡×¤È¤¤¤¤¡¢¿²¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎNELL¡Ê¥Í¥ë¡Ë¤¬¼çºÅ¡£3·î13Æü¤«¤é3·î15Æü¤Î3Æü´Ö¸ÂÄê¤ÇÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤ÎÂç²°º¬¥×¥é¥¶¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
²ñ¾ì¤Ë¤ÏÄ¹¤µ4.7m¡¢Éý3.4m¤ÎÆÃÀ½¥Ù¥Ã¥É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¾å¤Ë²£¤¿¤ï¤ëÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤ÎµðÂç¿Í·Á¤Î²£¤ÇÅº¤¤¿²ÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤¼ÄÔ¤Á¤ã¤ó¤òµðÂç²½¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡© ¥Ç¥«¤¤¿Í¤Ê¤é¥Á¥§¡¦¥Û¥ó¥Þ¥ó¤È¤«½ìÂÀÏº¤È¤«¤Ç¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤»ÄÔ¤Á¤ã¤ó¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤é¼ÂÊª¥µ¥¤¥º¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¤à¤·¤í¼ÂÊª¤ÎÄÔ¤Á¤ã¤ó¤Ê¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍý²ò¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡ª¡ª
»Ò¤É¤âÌÜÀþ¤Ç¿Æ¤Î¿²ÊÖ¤ê¤Î¿¶Æ°¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤é¤·¤¤
È¯É½¤µ¤ì¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¡¢ÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤òµðÂç²½¤µ¤»¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤é0ºÐ»ùÌÜÀþ¤À¤È¾®ÊÁ¤ÊÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤â¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Îµð¿Í¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤é¤·¤¤¡£
¶áÇ¯¡¢Åº¤¤¿²»þ¤Î¿Æ¤Î¿²ÊÖ¤ê¤Ï»Ò¤É¤â¤Î°ÂÌ²¤òË¸¤²¤ëÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤·¤ÆÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¾×·â¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢ÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤ÎµðÂç¿Í·Á¤¬Äê´üÅª¤Ë¿²ÊÖ¤ê¤òÂÇ¤Ä¤è¤¦¤ËÀß·×¡£Åº¤¤¿²¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È0ºÐ»ù¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂç¿Í¤Î¿²ÊÖ¤ê¤Î¿¶Æ°¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ä¡Ä¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È°Õ¿Þ¤ÈÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢3.6m¤ÎµðÂçÄÔ¤Á¤ã¤ó¤Ï¿²ÊÖ¤ê¤âÂÇ¤Ä¤Î¤«¡ª ¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥ä¥Ù¡Á¡ª¡ª
¿¶Æ°¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥³¥¤¥ë¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡×¤âÅ¸¼¨
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Öµð¿Í¤ÈÅº¤¤¿²Å¸ by NELL¡×¤Ç¤ÏµðÂç²½¤·¤¿ÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤ÈÅº¤¤¿²¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤Û¤«¡¢NELL¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¥³¥¤¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î¿²¿´ÃÏ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤âÀßÃÖ¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¥³¥¤¥ë¤È¤Ï¿¶Æ°¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁÇºà¤Ç¡¢ÂÎ°µÊ¬»¶¤ò¹â¤á¤¿¤ê¼«Á³¤Ê¿²ÊÖ¤ê¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤ÇÎÉ¼Á¤Ê¿çÌ²¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¤³¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ò»È¤¨¤Ð¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÈÅº¤¤¿²¤ò¤·¤Æ¤â¾×·â¤Ç°ÂÌ²¤òË¸¤²¤ë¤³¤È¤¬¸º¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Åº¤¤¿²¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬µðÂçÄÔ¤Á¤ã¤óµé¤Ë·ã¤·¤¤¿²ÊÖ¤ê¤ò¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤«¤â¡ª¡©
¤È¤Ë¤â¤«¤¯¤Ë¤â3.6m¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÀäÂç¥ª¥ÖÀäÂç¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÄÔ¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÅº¤¤¿²ÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý¤ÏÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤é¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤â¤¹¤´¤½¤¦¤À¡ª¡ª
¡Öµð¿Í¤ÈÅº¤¤¿²Å¸ by NELL¡×³«ºÅ³µÍ×
◾️ÆüÄø¡§2025Ç¯3·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á15Æü¡ÊÅÚ¡Ë
◾️»þ´Ö¡§3·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¤ß14:00 - 19:00¡¢3·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï11:00-19:00¡¡
◾️²ñ¾ì¡§Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º Âç²°º¬¥×¥é¥¶¡Ê¢©106-0032 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6ÃúÌÜ10-6¡Ë
◾️»²²Ã¾ò·ï¡§4ºÐ°Ê¾å
◾️»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¢¨º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊÂ¤Ö¾ì¹ç¤äÀ°Íý·ôÇÛÉÛ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦²ÄÇ½À¤¢¤ê
(¼¹É®¼Ô: ¥Ô¡¼¥¿¥ó)