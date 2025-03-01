¡ÚÄ¹ÅèÌÐÍº¤Ï²¿¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡ÛºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤ò»Ù¤¨¤¿±¦¤ÎÂçË¤¡¦Ä¹ÃÓÆÁ»Î¤¬¸ì¤ë¡í¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡í£
¹ë²÷¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¡Ê¼Ì¿¿¡§»þ»ö¡Ë
¾¼ÏÂ33¡Ê1958¡ËÇ¯¤ËÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÆüËÜÃæ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¿"¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå"Ä¹ÅèÌÐÍº¡£¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¤Î¤¬¾¼ÏÂ49¡Ê1974¡ËÇ¯¡¢µð¿Í¤Î´ÆÆÄ¤ÎºÂ¤òÂà¤¤¤¿¤Î¤¬Ê¿À®13¡Ê2001¡ËÇ¯¤À¡£¾¼ÏÂ11¡Ê1936¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÄ¹Åè¤Ï¡¢¤³¤Î2·î¤Ç89ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
1994Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿À¤Âå¤¬µå³¦¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ëº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Èà¤Î³èÌö¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤µ¤¨¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÂ¸ºß¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
À¸³¶ÂÇÎ¨.305¡£¥×¥í17Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»2471°ÂÂÇ¡¢444ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢6ÅÙ¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢2ÅÙ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¡¢ÂÇÅÀ²¦¤Ï5²ó¡£5ÅÙ¤ÎMVP¡¢17²ó¤â¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢1974Ç¯10·î¤Ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤Ç¤«¤é50Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£Èà¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¼ÂºÝ¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯......¸½Ìò»þÂå¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤äÂÐÀïÁê¼ê¤Î¾Ú¸À¤«¤é¡¢"ËÜÅö¤ÎÀ¨¤µ"¤òÃµ¤ë¡£
º£²ó¤ÏÇ¯Îð¡¢¥ê¡¼¥°¤Ï°ã¤¨¤É¡¢Ä¹Åè¤È¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ¾¼ÏÂ¤Î¥×¥íÌîµå³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï3ÅÙÂÐÀï¤¹¤ë¤â¶ìÇÕ¤ò¤Ê¤á¤Ä¤Å¤±¤¿ºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¡¦Ä¹ÃÓÆÁ»Î¤Ë¡¢Æ±¤¸¡Ö±¦¤Î4ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡×¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤ß¤¿"Ä¹Åè¤ÎÀ¨¤ß"¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
Âè1²óÌÜ¤Ï¤³¤Á¤é¤è¤ê
Âè2²óÌÜ¤Ï¤³¤Á¤é¤è¤ê
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ·Í÷»î¹ç¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤ÄÄ¹ÅèÌÐÍº
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡½¡½Ä¹ÃÓ¤µ¤ó¤Ï1979Ç¯¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î14Ç¯´Ö¡¢ºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¼ç¼´ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤ÏÂÇÎ¨.285¡¢338ËÜÎÝÂÇ¡¢969ÂÇÅÀ¡£ËÜÎÝÂÇ²¦¡¢ÂÇÅÀ²¦¤ò3²ó³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸±¦¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
Ä¹ÃÓ¡¡ËÍ¤Ë¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Í¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÂÇÀÊ¤ÎÃæ¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ï¾ï¤ËÆ°¤¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤Î¸ÆµÛ¤ò·×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ê¥Ã¥×¤Î°ÌÃÖ¤âÄã¤¯¤Æ¡¢ÆÈÆÃ¤Î´¶À¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¢¤Î·Á¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¡½¡½Ä¹ÃÓ¤µ¤ó¤Ï¤É¤Ã¤·¤ê¤È¹½¤¨¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÂÔ¤Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
Ä¹ÃÓ¡¡150¥¥í¶á¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÈÊÑ²½¤¹¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ä¤Î¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢ÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç°é¤Ã¤¿ËÍ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢ÎÉ¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÌîÂ¼¹îÌé¤µ¤ó¡ÊÆî³¤¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ê¤É¡Ë¡¢Ä¥ËÜ·®¤µ¤ó¡ÊÅì±Ç¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¥º¤Ê¤É¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤¢¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¸«¤Æ¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂÐÀï¤·¤¿²¦Äç¼£¤µ¤ó¤Ï°ìËÜÂÂÇË¡¤À¤·¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÏÂÇÀÊ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤È¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¸òÎ®»î¹ç¤¬¤Ê¤¤»þÂå¡£¤¢¤ë¼ï¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¹ÃÓ¡¡²¦¤µ¤ó¤âÄ¹Åè¤µ¤ó¤â¡¢ºÆ¸½À¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤ÂÇ¤ÁÊý¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¥×¥í¤ÎÂÇ¼Ô¤Ç¤âÆñ¤·¤¤ÂÇ¤ÁÊý¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ä¹ÃÓ¡¡¤º¤Ã¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¹ø²ó¤ê¤À¤±¤Ï¸Ô´ØÀá¤Î¾å¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ì¤«¤éÂÇ¤Ä¤¾¤È¤¤¤¦¥È¥Ã¥×¤Î·Á¤ÏÍýÁÛÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬ÆÈÆÃ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ç¥ê¥º¥à¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶À¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£
ÅìµþÏ»Âç³Ø¤ÎÄÌ»»ËÜÎÝÂÇµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¥·¡¼¥ó¡¢¥×¥íÌîµå½é¤ÎÅ·Í÷»î¹ç¡Ê1959Ç¯6·î25Æü¤Îµð¿Í¡½ºå¿ÀÀï¡Ë¤Ç¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬¤è¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¤Í¡£
1959Ç¯6·î25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µð¿Í vsºå¿ÀÀï¤ÎÅ·Í÷»î¹ç¤Ç¡¢ºå¿À¤ÎÅê¼ê¡¦Â¼»³¼Â¤«¤é¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤ÄÄ¹ÅèÌÐÍº¡Ê¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±¡Ë
¡½¡½Ä¹ÃÓ¤µ¤ó¤Ï´üÂÔ¤µ¤ì¤ÆºåµÞ¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤¢¤È¡¢¥×¥í¤ÎÊÉ¤Ë¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ÃÓ¡¡¤Ï¤¤¡£1Ç¯ÌÜ¤Î²Æ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Æó·³¤Ç¥¤¥ó¥³¡¼¥¹ÂÇ¤Á¤òÅ°ÄìÅª¤ËÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤¬ÂÇ¤Æ¤Ê¤±¤ì¤ÐµëÎÁ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆþÃÄ¤·¤Æ¤¹¤°¤Îº¢¤Ï¥×¥í¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤òÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹îÉþ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ä¹ÃÓ¡¡¤µ¤¤Û¤ÉÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Í¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¥Ò¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤Ç¤¹¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤òÂÇ¤Ä¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£¾¯¤·¤À¤±³°¡Ê»°ÎÝ¡ËÂ¦¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ËÍè¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¾¯¤·¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢¹ø¤¬²ó¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿ÀÄÅÄ¾º¤µ¤ó¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£²û¤ò¾¯¤·³«¤±¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ä¼ê¤òÈ´¤¯¡£ÆâÂ¦¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤ÄÎý½¬¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½140¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ä¹ÃÓ¡¡ËÍ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÂÎ¤¬¹Å¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½¬ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤òÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹ø¤ò²ó¤¹Îý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤··«¤êÊÖ¤·¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ä¹ÃÓ¤µ¤ó¤ÏÂÇÀÊ¤Ç²¿¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
Ä¹ÃÓ¡¡´ðËÜÅª¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÑ²½µå¤ÏÁÀ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤âÂÇ¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤¿Í¡£ËÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï´ª¤¬±Ô¤¯¤ÆÈ¿±þ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤âÂÇ¤Æ¤ë¡£
¡½¡½¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬Ä¹ÅèÎ®¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ä¹ÃÓ¡¡¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¾¯¤·¤º¤ÄÂÇ¤Æ¤ë¥³¡¼¥¹¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤¬¶¹¤«¤Ã¤¿¤«¤éÂÇÎ¨¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢ÂÇ¤Æ¤ë¥³¡¼¥¹¤¬¹¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¹â¤¤ÂÇÎ¨¡ÊÀ¸³¶ÂÇÎ¨.305¡Ë¤ò»Ä¤»¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Ç3³ä°Ê¾å¤ÎÀ¸³¶ÂÇÎ¨¤ò»Ä¤·¤¿Áª¼ê¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ÊÍî¹çÇîËþ¡¢¥ì¥ª¥ó¤Ê¤É8¿Í¡Ë¡£
Ä¹ÃÓ¡¡±¦¤«º¸¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤âÂÇÎ¨¤¬4³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂÇ·â¤Ë¼ºÇÔ¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Åê¼êÂ¦¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯ÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë»þ¡¢¡Ö¤É¤³¤ËÅê¤²¤Æ¤âÂÇ¤¿¤ì¤½¤¦¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½³ÎÎ¨¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¹ÃÓ¡¡µÕ¤Ë7³ä¤¯¤é¤¤¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤Ç¿´Íý¾õÂÖ¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤ÎÆÉ¤ß¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Àº¿ÀÅª¤â¶¯¤¤¤«¤é¡¢Áê¼ê¤òÆÝ¤ó¤Ç¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿´¹½¤¨¤¬¾¡Éé¶¯¤µ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼¡²ó¤Î¹¹¿·¤Ï3·î8Æü(ÅÚ)¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ä¹ÃÓÆÁ»Î¡Ê¤Ê¤¬¤¤¤±¡¦¤¢¤Ä¤·¡Ë¡¡
1944Ç¯¡¢ÆÁÅç¸©½Ð¿È¡£Ë¡À¯Âç³Ø»þÂå¤ËÏ»Âç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¤Ç3ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢ÆüËÜ¥×¥íÌîµå½é¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ê¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤ËÆþÃÄ¡£º¸¸ª¤Ë¥¢¥´¤ò¾è¤»¤ëÆÈÆÃ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÎÌ»º¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦3²ó¡¢ÂÇÅÀ²¦3²ó¡¢MVP2²ó¤Îµ±¤«¤·¤¤µÏ¿¤ò»Ä¤·¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤ÏÀ¾Éð¡¢Æî³¤¡¢²£ÉÍ¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ê¤É¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¡£¤½¤Î»ØÆ³ÎÏ¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¸µ±ÊÃÎ¹¨