ÅìÀ¾¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥ë¡¼¥¡¼¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ÄJRA½é¤Î²Æì½Ð¿Èµ³¼ê¤ä¸½Ìò6¿ÍÌÜ¤Î½÷Àµ³¼ê¤Ê¤É
¡¡3·î1Æü¡¢JRA¤Ç¤Ï¿·¿Í¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤¿¤Á¤¬ÅìÀ¾¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÏÂÅÄÎµÆóµ³¼ê¤òÉã¤Ë»ý¤ÄÏÂÅÄÍÛ´õµ³¼ê¤ä¡¢¸½Ìò6¿ÍÌÜ¤Î½÷Àµ³¼ê¡¦Ã«¸¶Í®´õµ³¼ê¡¢JRA½é¤Î²Æì½Ð¿È¡¦¾åÎ¤Ä¾ÂÁµ³¼ê¤Ê¤É·×7Ì¾¤¬Ìµ»ö¤Ë½é¿Ø¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡ü¾åÎ¤Ä¾ÂÁ¡Ê¤¦¤¨¤¶¤È¤Ê¤ª¤¿¡Ë
Èþ±º¡¦²ÃÆ£»ÎÄÅÈ¬±¹¼Ë½êÂ°
Ãæ»³1R¡¦¥Þ¥ª¥Î¥®¥ß¥Ã¥¯¡Ê8Ãå¡Ë
¾åÎ¤Ä¾ÂÁµ³¼ê¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÎäÀÅ¤Ë¾è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÇÏ¼ç¤ÎÊý¡¢Ä´¶µ»Õ¤ÎÀèÀ¸¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ã´Åö±¹Ì³°÷¤µ¤ó¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬ËÍ¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·¤¦¤Þ¤¯¾è¤ì¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡²ó¤Ë³è¤«¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ü±óÆ£ÂÁ·î¡Ê¤¨¤ó¤É¤¦¤¿¤Ä¤¡Ë
Èþ±º¡¦°ËÆ£¿°ì±¹¼Ë½êÂ°
Ãæ»³2R¡¦¥é¥¤¥Ö¥ê¥Ö¥é¥ó¥³¡Ê10Ãå¡Ë
±óÆ£ÂÁ·îµ³¼ê¥³¥á¥ó¥È
¡ÖµÞî±¾è¤êÂØ¤ï¤ê¤Ç¤Î½éµ³¾è¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Èø·Á ÏÂ¹¬ Ä´¶µ»Õ¡¢ÇÏ¼ç¤ÎÊý¡¢±¹¼Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬ÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤µ³¾è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¤¡¢¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¾è¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¶¥ÇÏ¤ÎÎ®¤ì¤òÁá¤¯³Ð¤¨¤Æ¡¢¸øÀµ¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ê¶¥ÇÏ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÇÏ¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡üÃ«¸¶Í®´õ¡Ê¤¿¤Ë¤Ï¤é¤æ¤º¤¡Ë
Èþ±º¡¦°ËÆ£·½»°±¹¼Ë½êÂ°
Ãæ»³2R¡¦¥¹¥ê¡¼¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¡Ê14Ãå¡Ë
Ã«¸¶Í®´õµ³¼ê¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¾å°Ì¤ËÍè¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ëÇÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ç°ìÇÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂÀï¤ÏÌÏµ¼¥ì¡¼¥¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÇÏ¤Î´Ö³Ö¤â¥¿¥¤¥È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ°¤°ì¤Ä¤Ç¶¥ÇÏÁ´ÂÎ¤ÎÆ°¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÎÇÏ¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°Áö¤é¤»¤ë¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¾¡¤ÁÉé¤±¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡üÅÄ»³²¢Í¤¡Ê¤¿¤ä¤Þ¤ª¤¦¤¹¤±¡Ë
·ªÅì¡¦¿·Ã«¸ù°ì±¹¼Ë½êÂ°
ºå¿À4R¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ó¥Ó¥Ã¥È¡Ê11Ãå¡Ë
ÅÄ»³²¢Í¤µ³¼ê¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÃÏ¸µ¤Îºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ï»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥ì¡¼¥¹¤Ç¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò¸«¤ÆÌã¤¤¤¿¤¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ËåºÎï¤Ê»ÑÀª¤Ç¾è¤ë¤³¤È¤È¡¢¸ºÎÌµ³¼ê¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢¤½¤Î¸ºÎÌµ³¼ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾è¤êÊý¤¬¤Ç¤¤ë½ê¤¬¶¯¤ß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÆ´¤ì¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¤Þ¤ÀÁ´Á³ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëµ³¼ê¤Ë¤Ï¶á¤Å¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÊâ°ìÊâÃå¼Â¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ü½®»³ÎÜÀô¡Ê¤Õ¤Ê¤ä¤Þ¤ë¤¤¡Ë
Èþ±º¡¦ÅÄÃæÇî¹¯±¹¼Ë½êÂ°
Ãæ»³1R¡¦¥·¥¦¥À¡¼¥¨¥ô¥£¡¼¥¿¡Ê5Ãå¡Ë
½®»³ÎÜÀôµ³¼ê¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥²¡¼¥È¤Þ¤Ç¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤êÎ×¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥²¡¼¥È¤ò½Ð¤Æ¤«¤é¡¢ÌÏµ¼¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Â¿Æ¬¿ô¤Î¶¥ÇÏ¤Ë¡¢¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇÏ¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°ÌÜ¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¡¢¾Ç¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤ËÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÇÏ¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÀèÀ¸¡ÊÅÄÃæÇî¹¯Ä´¶µ»Õ¡Ë¤«¤é¤Ï¡Ø°ÌÃÖ¼è¤ê¤¬ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÇÎäÀÅ¤Ë¾è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼þ¤ê¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡ü¿¹ÅÄÀ¿Ìé¡Ê¤â¤ê¤¿¤»¤¤¤ä¡Ë
·ªÅì¡¦ºØÆ£¿ò»Ë±¹¼Ë½êÂ°
ºå¿À3R¡¦¥¹¥¿¡¼¥Ú¥¹¥·¥ç¥¦¥Þ¡Ê8Ãå¡Ë
¿¹ÅÄÀ¿Ìéµ³¼ê¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥ì¡¼¥¹Á°¤Ï¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇÏ¤Ë¸Ù¤ë¤È¶ÛÄ¥¤âÏÂ¤é¤¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤âÎäÀÅ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂÀï¤Ï¶¥ÇÏ³Ø¹»¤ÎÌÏµ¼¥ì¡¼¥¹¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦´¶¿¨¤Ç¡¢¸½ÌòÇÏ¤Ï¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÇÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ó¤ÊÇÏ¤Ë¾è¤ì¤Æ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤â¤Ã¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤ÇÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¿·¿Í¾Þ¤ò³Í¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡üÏÂÅÄÍÛ´õ¡Ê¤ï¤À¤Ï¤ë¤¡Ë
·ªÅì¡¦¿ù»³À²µª±¹¼Ë½êÂ°
ºå¿À1R¡¦¥Ó¥¬¡¼¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡Ê10Ãå¡Ë
ÏÂÅÄÍÛ´õµ³¼ê¥³¥á¥ó¥È
¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¼þ¤ê¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÏµ¼¥ì¡¼¥¹¤È¤Ï¥Ú¡¼¥¹¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¶¥ÇÏ¤Ç¡¢ÊªÀ¨¤¯ºÙ¤«¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬°ã¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÂçÀª¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÁ°¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ëºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Î¤ªµÒÍÍ¥¨¥ê¥¢¤«¤é¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤â¿Í¿ô¤¬À¨¤¯Â¿¤¯¤Æ¡¢ÂçÀª¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÀèÇÚ¤ä»Õ¾¢¤ä¤½¤ì¤«¤é¤ªÉãÍÍ¤«¤é²¿¤«¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¾ï¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢ÇÏ¾è¤ê¤ò¤â¤Ã¤È¾å¼ê¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¿·¿Í¾Þ¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Éã¤ÏÏÂÅÄÎµÆóµ³¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÏÂÅÄÎµÆó¤ÎÂ©»Ò¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÏÂÅÄÍÛ´õµ³¼ê¡×¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡öJRAÈ¯É½¤Ë¤è¤ë