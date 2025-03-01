3月1日、阪神競馬場で行われた11R・仁川ステークス（L・4歳上オープン・ハンデ・ダ2000m）は、武豊騎乗の9番人気、ルクスフロンティア（牡5・栗東・松永幹夫）が快勝した。2馬身差の2着にゼットリアン（牡5・栗東・吉田直弘）、3着にクールミラボー（牡5・栗東・寺島良）が入った。勝ちタイムは2:04.5（良）。

1番人気で西村淳也騎乗、カズペトシーン（牡5・栗東・池添学）は9着、2番人気で鮫島克駿騎乗、ジューンアヲニヨシ（牡5・栗東・松下武士）は5着敗退。

【エアグルーヴC】武豊ルクスフロンティアが快勝

仁川S・ルクスフロンティアに騎乗した武豊騎手

オープン初勝利

武豊騎乗の9番人気、ルクスフロンティアが嬉しいオープンクラス初勝利を飾った。道中は最内枠から好位に取りつけて5番手のインを追走。行きっぷりの良さそうな走りで勝負どころでの手応えは良く、じわじわと押し上げて直線を迎えると、ラスト200m付近から鮮やかに抜け出した。2着に2馬身差をつける完勝で、9番人気の評価を覆す見事な走りを披露した。

ルクスフロンティア 15戦5勝

（牡5・栗東・松永幹夫）

父：エピファネイア

母：サトノアイリ

母父：ステイゴールド

馬主：ルクス

生産者：千代田牧場

【全着順】

1着 ルクスフロンティア

2着 ゼットリアン

3着 クールミラボー

4着 ウェルカムニュース

5着 ジューンアヲニヨシ

6着 マリオロード

7着 アイファーテイオー

8着 リチュアル

9着 カズペトシーン

10着 バハルダール

11着 フォーチュンテラー

12着 ダイシンピスケス

13着 エナハツホ

14着 タイセイドレフォン

15着 リアレスト

16着 シゲルショウグン