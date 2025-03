3月1日 先行配信(DMMブックス)価格: 748円(購入) 220円(レンタル)

「ダンジョン暮らしの元勇者 THE COMIC」7巻

キルタイムコミュニケーションは3月1日、しかげなぎ氏(漫画)と峰崎龍之介氏(原作)、馬克杯氏(キャラクター原案)によるマンガ「ダンジョン暮らしの元勇者 THE COMIC」第7巻の先行販売をDMMブックスにて開始した。価格は748円で、レンタル(購入から2日間)の場合は220円。書籍版の発売は3月7日を予定している。

「ダンジョン暮らしの元勇者 THE COMIC」は同名小説を基にしたコミカライズ作品。とある事情で国を追われた元勇者・ブラムは、かつて魔王の住処だったダンジョンに逃げ込むことになる。第7巻では新章に突入。皇女ミオンを救出し帰還したブラム一行に、王国の名家「パーム」の精鋭騎士たちと元仲間の聖女ノアが迫る。

なお、DMMブックスでは第1巻の無料公開や第6巻までの値引き販売なども行なわれている。

「ダンジョン暮らしの元勇者 THE COMIC」第1話のページ

