食材に味を付けてグルメを楽しむのは人間だけではなく、過去には一部の地域のニホンザルがサツマイモを海水につけて、砂を洗い落としたり塩味をつけたりして食べていることが報告されています。新たな研究により、オウムの一種も「食べ物の味付け」を行うことが報告されました。Innovative flavoring behavior in Goffin’s cockatoos: Current Biology

https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(25)00002-8Cockatoos prefer their noodles dunked in blueberry yogurt: First evidence of non-primate food flavoring behaviorhttps://phys.org/news/2025-02-cockatoos-noodles-dunked-blueberry-yogurt.htmlウィーン獣医学大学メッセルリ研究所のイェルーン・シュテファン・ゼーヴァルト氏とアリース・マリー・イザベル・アウアースペルク氏は、2025年2月10日に科学誌・Current Biologyに掲載された論文で、これまでニホンザルでのみ観察されていた、食べ物を液体に浸して風味付けを行う「ダンキング行動」をシロビタイムジオウムも行うことが確認されたと報告しました。以下の動画を再生すると、実際にオウムがエサにヨーグルトをつけて食べている様子を見ることができます。エサに味付けをするオウムのムービー - YouTubeオウムが、らせん状にねじれたパスタのような麺類をくちばしでくわえて運んでいます。ブルーベリー味のヨーグルトが入った容器にエサを入れました。たっぷりヨーグルトが付いたエサを器用に足で持って、くちばしで少しずつちぎりながら食べています。この研究のきっかけは、2022年にメッセルリ研究所で飼育されているオウムのうちの2羽が、朝食に出された調理済みのジャガイモのかけらをブルーベリー風味の豆乳ヨーグルトに浸しているのが偶然目撃されたことです。この行動を体系的に調査するため、研究グループは18羽のオウムにジャガイモと麺類が入った餌入れを与えた上で、味付け用の液体として「真水」「ブルーベリー風味の豆乳ヨーグルト」「プレーンの豆乳ヨーグルト」の3種類にアクセスできるようにしました。朝食の時間に30分ずつ合計14回行われたこの実験で、18羽中9羽がエサをヨーグルトに浸す行動を見せた一方、エサを水につけたオウムはいませんでした。また、味付けされたエサはジャガイモが平均6回だったのに対して麺類が平均12回で、味付けは無味のプレーンヨーグルトよりブルーベリー味の方がより多く選ばれました。つまり、「ブルーベリーヨーグルトで味付けした麺類」が最もオウムたちに好評でした。これは、パスタがねじれた構造をしているおかげでヨーグルトが絡みやすいからかもしれないと、研究グループは推測しています。追加で行われたテストでも、オウムたちは麺類やヨーグルト単体より、麺類とブルーベリーヨーグルトの組み合わせを好むことが確認されています。液体にエサを浸す行動は他の動物にも見られますが、今回の実験で際立っているのは明らかに味付けが目的だと思われる点です。研究グループによると、動物が食べ物を水に浸す行為は「ふやかす」「洗浄する」「風味付け」「獲物を溺れさせる」「液体の運搬」の5つの機能に分類できることがこれまで知られているとのこと。実験で使われたのは生き餌ではないので、まず「溺れさせる」という理由は除外できます。第2に、ジャガイモも麺類もきれいだったので、「洗浄」する必要はありませんでした。また、真水にエサを入れるオウムはおらず、麺類もジャガイモも調理済みで柔らかかったので、「水でふやかす」必要があったとは考えにくく、やろうと思えばヨーグルト単体でも食べられるのでエサを「液体を運搬する道具に使った」も候補から外せます。こうした点から、研究グループはオウムの行動はエサの味付けが目的だった可能性が高いと結論付けました。前述の通り、最初にダンキング行動が発見されたのは2羽だけでしたが、今回の実験では9羽に増えており、これは味付けをする習慣が広がっていることを示唆しています。研究グループは今後、食事に関するこの「イノベーション」がオウムたちの間でどのように広がっていくのかをさらに詳しく調べる予定とのことです。