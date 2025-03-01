µð¿ÍÎòÂå£³´ÆÆÄ¤Ç»Ïµå¼°¡¡¥Î¡¼¥Ð¥óÅêµå¤ÎËÙÆâ»á¡Öº£¤ÎÁª¼ê¤Ï¹¬¤»¡£ËÍ¤é¤â¤³¤¦¤¤¤¦µå¾ì¤Ç¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¤â¤¦ÃÙ¤¤¤Ê¡¢¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¡×
¡¡¡ÖÎý½¬»î¹ç¡¢µð¿Í£±¡Ý£±¥ä¥¯¥ë¥È¡×¡Ê£±Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¤Ë¤Ç¤¤¿¿·µå¾ì¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Î³«¶È¤òµÇ°¤·¤¿¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¥ì¥¸¥§¥ó¥É£Ï£Â¤¿¤Á¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£»Ïµå¼°¤Ç¤ÏÎòÂå¤Î¸µµð¿Í´ÆÆÄ¤¬¥º¥é¥ê¡£Åê¼êÌò¤òËÙÆâ¹±É×»á¡¢ÂÇ¼ÔÌò¤ò¸¶Ã¤ÆÁ»á¡¢Êá¼êÌò¤ò¹â¶¶Í³¿»á¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡ËÙÆâ»á¤¬¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¡Ö¤ª¡Á¡×¤È¤É¤è¤á¤¡¢Âç´¿À¼¤ÈÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÙÆâ»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Î¤â¤Î¤òºî¤ë¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êµð¿Í·³¤¹¤´¤¤¤Í¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£º£¤ÎÁª¼ê¤Ï¹¬¤»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÍ¤é¤â¤³¤¦¤¤¤¦µå¾ì¤Ç¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¤Ç¤â¤â¤¦ÃÙ¤¤¤Ê¡¢¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸¶»á¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬¶â¤ÎÍñ¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤Î¾å¤Ê¤¤´Ä¶¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬£±¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢¹â¶¶»á¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÍè¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤µå¾ì¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¿åÂ²´Û¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¿§¡¹¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¤¬¤Ë¤®¤ï¤¦°ì¤Ä¤ÎÄ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£