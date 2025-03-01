¡Ö¤¤¤Þ¤«¤é30Ëü±ß¤òÃ¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×½¢³è¤Î½¸ÃÄÌÌÀÜ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¡¡¾¡Éé¤ò·è¤·¤¿¤Î¤Ï¥é¥¹¥È5Ê¬¤Î»ÅÀÚ¤ê¥È¡¼¥¯¡ÚÌ¡²è¡Û
½¢¿¦»î¸³¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¼õ¸³¼Ô¤¬Æ±»þ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä½¸ÃÄÌÌÀÜ¤Ê¤É¤ÎÁª¹ÍÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï1¿Í¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¦»î¸³¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÎ×µ¡±þÊÑ¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¿Í¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ö½¢³è¤Ç¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤µ¤»¤é¤ì¤¿ÏÃ¡×Á´ÊÔ¤òÆÉ¤à
Ì¡²è²È¤ÎÃæ¸¶¤ë¤ó¤µ¤ó¤Ï½¢¿¦³èÆ°Ãæ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ï¡¼¥¯¤Î»î¸³¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢Áí¹ç¿¦±Ä¶È·Ï¤ÎÁª¹Í¤Ç¤Ï8³ä¤È¤¤¤¦¹â¤¤¾¡Î¨¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¡Ø½¢³è¤Ç¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤µ¤»¤é¤ì¤¿ÏÃ¡Ù¤òX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢6000¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ë´ë¶È¤Î2¼¡»î¸³¤ËÎ×¤ó¤ÀÃæ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢Â¾¤Î3Ì¾¤Î¼õ¸³¼Ô¤È¤È¤â¤ËÉô²°¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»¨ÃÌ¤Ç¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤°¤ì¤¿¼õ¸³¼Ô¤¿¤Á¤¬ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¡¢ÆÍÇ¡¹ð¤²¤é¤ì¤¿»î¸³ÆâÍÆ¤ÏÍ½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î30Ëü±ß¤òÃ¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤ó¤È¤½¤ì¤Ï¡¢¼õ¸³¼Ô4¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì·õÆ»Éô¤ä»³³ÙÉô¤Ê¤É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢30Ëü±ß¤ÎÉôÈñ³ÍÆÀ¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤Þ¤ë¤Ç¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¥ï¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Í¿¤¨¤é¤ì¤¿À©¸Â»þ´Ö¤Ï30Ê¬¡£³Æ¼«¤¬Í½»»30Ëü¤ò³ÍÆÀ¤·¤è¤¦¤ÈÌöµ¯¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢Ãæ¸¶¤µ¤ó¤ÏÎäÀÅ¤Ë¾õ¶·¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢»Ä¤ê5Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¡¢Â¿¿ô·è¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤ÎÍ×ÅÀ¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÈ¯É½¤·¡¢È¯¸À¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¡©¡×¤È¡¢¥ê¡¼¥À¡¼Ìò¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤â¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬Ãæ¸¶¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤¿¥°¥ë¡¼¥×¥ï¡¼¥¯¤Î¾¡¤Á¶Ú¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î5Ê¬¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼Ìò¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤È¤·¡¢¿Í»ö¤Ë¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹ºîÀï¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸«»ö¤ÊºîÀï¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¡¢ºî¼Ô¤ÎÃæ¸¶¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¥°¥ë¡¼¥×¥ï¡¼¥¯¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤Þ¤º¡¢¿Í»ö¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¥ï¡¼¥¯¤Ç²¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤·¤¿¿Í´Ö¤ò¹ç³Ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡Ö»þ´Ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í´Ö¡Ê¥¿¥¤¥à¥¡¼¥Ñ¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¡£¼¡¤Ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÌ¡ºÍ²¦ºÂ¤ò¶¥¤¦¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬ÉÔÍø¤Ç¸åÈ¾¤¬ÍÍø¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ò»²¹Í¤Ë¡¢½ª¤ï¤ê5Ê¬¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÏÃ¤¹ºîÀï¤ò»×¤¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¤´¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢½¢¿¦»î¸³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ï¡¼¥¯¤ÇÁª¹Í¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï²¿¤À¤È¤ª¹Í¤¨¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥°¥ë¡¼¥×¥ï¡¼¥¯¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌÌÀÜ¤Ç¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í»ö¤Ë¡Ö°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¥ï¡¼¥¯¤Ç¤É¤ó¤Ê¤ËÈ¯¸À¤Ç¤¤Æ¤â¡¢·ùÌ£¤ÇÂ¾¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¤À¤¬¹Ó¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¿Í»ö¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Õ»¤Ó¤òÇä¤ì¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ù¤ï¤ì¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¼¥°¥ë¡¼¥×¥ï¡¼¥¯¸å¡¢½¢³èÀ¸Æ±»Î¤Î¸òÎ®¤Ê¤¯²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÕ¤Ë¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¡¢¤½¤Î¸å¤â¸òÎ®¤¬Â³¤¤¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î²ñ¼Ò¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ï¡¼¥¯¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃË¤Î»Ò¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£·ë²Ì¤Ï»ä¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¥Ó¥Ð¡ª³Ú¤·¤¹¤®¤ë¤¼¡ª¥¢¥é¥µ¡¼ÆÈ½÷¥é¥¤¥Õ¡Ù¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¼¤ªÏÃ¤Ë¤Ç¤Æ¤¤¿´ë¶È¤Ë¤ÏÆâÄê¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æþ¼Ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Æþ¼Ò¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡¼¡ªÌ¡²è¤Ë¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È¾Ç¯¤Ç±ÉÍÜ¼ºÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤°¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤è¤êÂÎ¤Ë¤¯¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤â¤Î¤Ç¡£
¡¼¤³¤ì¤«¤é½¢³è¤ËÄ©¤à³ØÀ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤«¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤òÃÍÆ§¤ß¤µ¤ì¤ë»þ´ü¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤ÏÅö»þ¡¢50¼ÒÄøÅÙÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤ÆÆâ¡¹Äê¤ò3¼Ò¤«¤éÌã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤Î¿¦Îò¤Ï13Ç¯¤Ç¡¢Àµ¼Ò°÷¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¢¼èÄùÌò°÷¤â·Ð¸³¤·¡¢¸½ºß¤Ï¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±º£¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Èá´Ñ¤·¤¿¤ê¶ì¤·¤àÁ°¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¿¤¯¤µ¤óË«¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢¤É¤¦¤«ÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤²ñ¼Ò¤µ¤ó¤ä¤ª»Å»ö¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê³¤Àî ¤Þ¤³¤È¡¿Ì¡²è¼ý½¸²È¡Ë