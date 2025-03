1日、明治安田J3リーグ第3節の6試合が各地で行われた。1勝1分けスタートの降格組・ザスパ群馬はAC長野パルセイロとのアウェイゲーム。27分。右クロスから藤森亮志が頭から飛び込んで長野が先制。群馬も青木翔大の2試合連続ゴールで42分に追いつく。後半に入ると、左CKの混戦から群馬のオウンゴール。再びリードを得た長野は75分の浮田健誠のゴールでリードを広げ、後半アディショナルタイムに1点を返されながらも逃げ切り勝ち。今シーズン2勝目で暫定首位に浮上した。

群馬と同じく1勝1分けのアスルクラロ沼津は、昇格組の栃木シティとアウェイで対戦。栃木Cは38分、右CKから乾貴哉がヘディング。都倉賢の前にボールがこぼれたが、押し込めずに前半を終える。74分にも栃木CがCKからチャンス。田中パウロ淳一のクロスから鈴木国友がヘディングシュートを放つが、わずかに枠の右。後半アディショナルタイムにも畳みかけたが、最後まで沼津ゴールを割れず、ゴールレスドローとなった。その他、降格組の鹿児島ユナイテッドFCは、アンジェロッティとンドカ・チャールスのゴールでSC相模原を下して今シーズン初勝利。FC岐阜や福島ユナイテッドFC、奈良クラブも初勝利を挙げ、鹿児島や群馬、栃木Cとともに勝ち点「4」で並んでいる。◆明治安田J3リーグ第3節3月1日(日)栃木シティ 0-0 アスルクラロ沼津奈良クラブ 2-1 松本山雅FCFC岐阜 2-1 ギラヴァンツ北九州AC長野パルセイロ 3-2 ザスパ群馬SC相模原 0-2 鹿児島ユナイテッドFCFC琉球 0-1 福島ユナイテッドFC3月2日(日)《14:00》カマタマーレ讃岐 vs ツエーゲン金沢ガイナーレ鳥取 vs ヴァンラーレ八戸栃木SC vs テゲバジャーロ宮崎高知ユナイテッドSC vs FC大阪