映画『女神降臨』に出演するKoki,、渡邊圭祐、綱啓永が3月1日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER』にサプライズ出演した。『TGC』初登場となるKoki,は、真っ赤なロングドレス姿で登場。渡邊と綱が待つステージにリフターで降りると、エスコートされながらランウェイをかっ歩した。MCも「まさに降臨」と絶賛した。

同作は、yaongyi氏による韓国発の大ヒットWEBマンガ『女神降臨』が原作。本編全223話の長期連載となった原作をベースに、映画では日本オリジナルの要素を入れて、メイクで人生を切り開いた主人公・谷川麗奈(Koki,)が高校生から大人になるまでの“恋”と“夢”を追いかける9年間の物語を2部構成で描く。前編『女神降臨 Before 高校デビュー編』は3月20日、後編『女神降臨 After プロポーズ編』は5月1日に公開される。麗奈を奪い合う同級生2人のうち、クールで謎多き秀才・神田俊を渡邊、情熱的で歌手を夢見る五十嵐悠を綱が演じる。Koki,は「たくさんの夢と笑顔を届ける作品になっているので、ぜひ多くの方に見ていただけたらと思います」と呼びかけた。「日本のガールズカルチャーを世界へ」をキャッチコピーに2005年8月から年2回で開催されているTGCは、今回で40回目を迎え、20周年に突入。今回は「HERE WE GO」をテーマに開催する。1年ぶり12回目の出演となり、男性ゲストの最多出演記録を更新するSnow Manのラウールをはじめ多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストにはFANTASTICS、FRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場する。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。