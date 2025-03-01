°ðÂ¼°¡Èþ¡ÖÈà»á¤ò£²¿Í¤°¤é¤¤Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×ÂçÊªµå³¦OB¤ËÊó¹ð¡¢ÊÌ¤ìºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÀµÄ¾ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×
¥¿¥ì¥ó¥È°ðÂ¼°¡Èþ¡Ê28¡Ë¤¬28Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å9»þ58Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Èà»á¤òÀèÇÚ¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ò»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅê¤²¤¿¡£
°ðÂ¼¤Ï¡Ö»ä¡¢Ìîµå³¦¤ÎOB¤ÎÊý¤È¤¹¤´¤¤Ãç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÈÂçËâ¿À¡É¤Îº´¡¹ÌÚ¡Ê¼ç¹À¡Ë¤µ¤ó¤¬¤è¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£±ü¤µ¤Þ¤Î±ÝËÜ²ÃÆà»Ò¤µ¤ó¤È¤«¤â¤¹¤´¤¤µ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Çº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÈÊóÏ¢Áê¡É¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤í¤è¡¢¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢Èà»á¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡ÖÊó¹ð¡¦Ï¢Íí¡¦ÁêÃÌ¡×¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
°ðÂ¼¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Ë¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿Îø¿Í¤â¾Ò²ð¤·¤í¡¢¤È¡£¤à¤·¤íÉÕ¤¹ç¤¦Á°¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤³¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¸åÆ£µ±´ð¡Ê50¡Ë¤Ï¡Ö¿³ºº¤·¤Æ¤ä¤ë¡¢¤È¡£¤ª¤«¤·¤¤¥ä¥Ä¤ä¤Ã¤¿¤é¥À¥á¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÀéÄ»Âç¸ç¡Ê44¡Ë¤â¡Ö¤³¤Î¿Í¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
°ðÂ¼¤Ï¡Öº£¤Þ¤ÇÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿Èà»á¤ò2¿Í¤°¤é¤¤Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤Èº´¡¹ÌÚ¤ËÂÐÌÌ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö»þ´ü¤¬¤¤ÆÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÈà»á¤¬¡Ë¡Øº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Î²ñ¤âÀµÄ¾ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Âç¸ç¤Ï¡ÖÂçËâ¿À¤ä¤«¤é¤Ê¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏÃË¤ÎÊý¤«¤é¤·¤¿¤é¤Í¡¼¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£