地域共生及び社会貢献活動を継続的に行っている株式会社 LDH JAPAN所属で同社のSocial Innovation Officerを務める橘ケンチ(EXILE/EXILE THE SECOND)が1日、地域活性化連携協定の締結先である福井市において EXILE OFFICIAL FAN CLUB EVENT 『橘ケンチ Social Innovation Fan Meeting In FUKUI CITY』を開催した。

この日、橘ケンチ出演による福井市イメージアップPR動画第2弾『FUKUI Style 風光明媚編』が本邦初公開された他、来る3月15日ハピリンホールにて行われる北陸新幹線福井開業1周年記念『ふくいダン☆スタ Session』でも福井市×LDHJAPAN の施策が披露されることも明かされている。

Social Innovation Officer として初となる EXILE OFFICIAL FAN CLUB EVENT『橘ケンチ SocialInnovation Fan Meeting In FUKUI CITY』の開催地に橘ケンチが選んだのは、自身が食の PR 大使を務め、LDH JAPAN も地域活性化連携協定を結ぶ福井市。いよいよ迎えた当日、「ようこそ福井市へ!」と来福に対する歓迎の言葉とともにまずは集まった全員ひとりずつとの乾杯から開演、昨年の北陸新幹線福井開業に合わせてオープンした会場の ULO とのコラボレーションで作り上げたメニューについて説明した後は、EXILE への加入日=3 月 1 日にちなんで 2009〜2025 年の 16 年間を貴重な写真で振り返りつつ、 来場者から事前に募集した「橘ケンチに行ってほしいおすすめスポット」 に応える形で前日に撮影した映像を公開するなど本人発案による多様な企画が進行していく。

そして、会の最中には橘ケンチ自身が出演した福井市イメージアップPR動画の第2弾『FUKUI Style風光明媚編』を本邦初披露、イベント終了後の当夜3月1日18時に一般公開されることも本人の口からアナウンスされた。そして、最後には繊維業の盛んな土地柄らしく地元企業・日本ダム株式会社の有志によって製作された、『EXILE LIVE TOUR 2025 “WHAT IS EXILE”』のツアーロゴをあしらったタペストリー前で来場者との撮影を行って大満足の内にイベントは終了したのだった。

また、 LDH JAPAN のお膝元・中目黒では中目黒とりまち presents 『越前福井フェア 2025 春』が 2025年2月25日〜3月16日まで開催中であり、3月15日にハピリンホールで実施される北陸新幹線福井開業1周年記念『ふくいダン☆スタ Session』にもLDH JAPANのEXPG ENTERTAINMENTからEXPG STUDIO 選抜チームの参戦が決定、さらには『EXILE LIVE TOUR 2025 “WHAT IS EXILE”』も2025年3月29日ここ越前福井エリアを皮切りにスタートする。

橘ケンチ(EXILE/EXILE THE SECOND)コメント

地域活性化連携協定を結ばせていただいている福井市において LDH JAPAN の Social InnovationOfficer として初のファンクラブイベントを開催することができました。福井市は地域の方々と向き合っていくきっかけを与えてくださった場所であり、福井市特別1日駅長を担当させていただいた北陸新幹線福井開業から約 1 年後の今日、この街でこうした会を行うことができたことは感慨深いです。今後も、出演させていただいた福井市イメージアップ PR 動画の 2 本目『FUKUI Style 風光明媚編』が3月1日に公開、中目黒とりまちでは『越前福井フェア 2025 春』が開催中で、3月15日『ふくいダン☆スタ Session』には EXPG ENTERTAINMENT が参加させていただく他、 3月29日には『EXILE LIVE TOUR 2025 “WHAT IS EXILE”』が福井公演から始まります。福井市食の PR 大使としても Social Innovation Officer としても引き続き様々な地域の魅力や情報を発信していけたらと思っています。【福井市イメージアップPR動画『FUKUI Style 風光明媚編』情報】掲題:『FUKUI Style 風光明媚編』出演:橘ケンチ(EXILE/EXILE THE SECOND)掲載: 『福井市公式 YouTube』 (https://www.youtube.com/watch?v=nPH4SilwiT4)公開予定日:2025年3月1日(土)18時00分 予定詳細:福井市公式 HP(https://www.city.fukui.lg.jp/)※諸般の事情を考慮して詳細等変更の可能性がありますので予めご了承ください※公開開始時刻等は前後する可能性がありますので予めご了承ください