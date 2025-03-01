·Ù»ëÄ£¤Î½äººÉôÄ¹¡Ê45¡Ë¤¬»àË´ÃËÀÂð¤«¤é¹ç·×3000Ëü±ßÅð¤ßÂáÊá¡¡·Ù»ëÄ£
·Ù»ëÄ£³÷ÅÄ·Ù»¡½ð¤Î45ºÐ¤Î½äººÉôÄ¹¤¬Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë2²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿¯Æþ¤·¡¢¸½¶â¤ª¤è¤½3000Ëü±ß¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀàÅð¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£³÷ÅÄ·Ù»¡½ð¤Î½äººÉôÄ¹¡¢¾®ÎÓ¸µµ¤¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¡¦¤²¤ó¤¡ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾®ÎÓÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯1·îËö¤È2·î4Æü¤Î2²ó¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÆâ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¹ç¸°¤ä¸½¶â¤¢¤ï¤»¤Æ3000Ëü±ß¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÎÓÍÆµ¿¼Ô¤Ï1·îËö¤Ë¤³¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÃËÀ¡Ê80Âå¡Ë¤¬»àË´¤·¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¾å»Ê¤È¶¦¤Ë¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸Æü¤ÎÌë¤ËÃ±ÆÈ¤Ç¿¯Æþ¤·¡¢¹ç¸°¤òÆþ¼ê¤·¤¿¾å¡¢¸½¶â¤âÅð¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾®ÎÓÍÆµ¿¼Ô¤¬¾å»Ê¤Ë¡Ö¸½¶â¤òÅð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¼«¼ó¤·¤¿¤³¤È¤ÇÈÈ¹Ô¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Î¿û½á°ìÏº·ÙÌ³Éô»²»ö´±¤Ï¡Ö·Ù»¡´±¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Þ¤¸¤¸À¸ìÆ»ÃÇ¤Î¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤Ç¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£