10種の前菜盛り合わせにワインが進む！ SNSで話題の隠れ家レストラン（東京・牛込神楽坂）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は牛込神楽坂駅そばにオープンした、自分好みのコースを作れる本格洋食店。デートが盛り上がるおすすめの新店です。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

洋食堂葡萄 神楽坂(東京・牛込神楽坂)

前菜の盛り合わせ 写真:お店から

2025年2月、牛込神楽坂駅から徒歩5分ほどの場所に、自分好みのコースを作れる「洋食堂葡萄 神楽坂」がオープンしました。2020年から中野で営業している「洋食堂葡萄」の姉妹店になります。「洋食堂葡萄」は、自家製のこだわり洋食を気軽に少量多種食べられることで人気を得ていて、そのノウハウをもって玄人好みの街「神楽坂」で挑戦したいと思ったそう。同店で腕を振るうシェフは、都内の有名店で修業を積んだ後イタリアに渡り、星つきレストラン「リストランテ アルノルフォ」で研鑽を重ね、確かな技術と感性を磨きました。その後、数店舗でシェフを務め、「洋食堂葡萄 神楽坂」では、これまでの多様な経験を活かした料理を提供します。

ムードのある店内は、デートにも最適です 写真:お店から

新店舗は隠れ家的な立地にあり、古民家の雰囲気が良く、駅からも近くアクセスしやすかったことが決め手になったとか。店舗入り口の灯篭や、中野店のシンボルである葡萄のステンドグラスを模した絵が、レトロで落ち着いた雰囲気を演出しています。暗めの照明でムードのある店内には厨房を囲むようにカウンターがあり、客席は14席。ゆったりとした配置になっていて、ライブ感を楽しみながらくつろいで食事の時間を過ごせます。

生ハム&ニョッコフリット 写真:お店から

メニューは「プリフィクスコース」6,380円のみ。30種類以上ある組み合わせから、好みのものをチョイスして組み立てられるコースが中野店で非常に好評を得ているため、そのままトレースしたそう。突き出しの「生ハム&ニョッコフリット」は、目の前で特殊なスライサーを駆使してカットされる1mmの極薄生ハムを、揚げたてのニョッコフリットと味わう逸品。温かいニョッコフリットに生ハムの脂が溶け出し格別なおいしさです。

前菜盛り合わせ10種 写真:お店から

人気の定番メニューから毎月変わる季節の食材で作るものまで少しずつ味わえる「前菜盛り合わせ10種」は、見た目も豪華で美しい一皿。一品ずつ丁寧に作られたアンティパストは「フォアグラのマカロン」「低温蒸し牡蠣」「パテ・ド・カンパーニュ」など彩り豊かで、バラエティに富んでいます。

新物桜海老、菜の花、縮みほうれん草のタリオリーニ 写真:お店から

そしてリゾットかパスタ、メイン、デザートはそれぞれ好みのものを選べます。5種のパスタはすべて自家製で、小麦の香りがふわりと広がる生パスタは、もっちりとした食感とソースの絡み具合が絶品です。「タリオリーニ〜新物桜海老、菜の花、縮みほうれん草〜」は、桜海老のうまみがオイルに溶け込み、ほろ苦い菜の花と甘みのあるほうれん草が絶妙なハーモニーを奏でます。また「フェットチーネ〜エビとラディッキオ、南瓜クリームソース〜」も、小松菜を練りこんだパスタに南瓜の甘みが程よいクリーミーなソースが絡み合い、深い味わいと人気です。

雪降り尾花沢山形牛 写真:お店から

メインも絶妙な焼き加減で、肉のうまみ溢れる「雪降り尾花沢山形牛」や、ナイフがいらないほど軟らかく煮込まれた「牛ほほ肉赤ワイン煮込み」など、素材の持ち味を活かした料理が堪能できます。デザートにはスイーツだけでなく「NAKAZATOカツサンド」も用意。カリッとした薄づきの衣とジューシーな豚肉、サクッと焼かれたパンと細切りキャベツを、特製ソースがうまくまとめている感動の逸品です。決まったメニューでの提供が多い中で、自分で好きなように選べるコースは魅力満点。

ワインも充実のラインアップ 写真:お店から

「プリフィクス+ワインペアリング5種コース」10,580円では、同店のソムリエがそれぞれの食事に合わせてセレクトした、泡からデザートワインまで全5種類を楽しめます。ワインはイタリア、フランスを中心に世界各国の銘柄を常時100種類近く用意。グラスワインもシャンパーニュ等のスパークリングに、白、赤、ロゼ、オレンジと15種類近くを揃えています。お酒が苦手な人も楽しめるよう、ぶどうジュースやノンアルコールビールも充実しています。

落ち着いた上品な空間で楽しむ柔軟性に富んだコースで、それぞれが唯一無二の食体験を楽しめる「洋食堂葡萄 神楽坂」。大切な人を誘って訪れたいおすすめの新店です。

食べログレビュアーのコメント

前菜盛り合わせ 出典:ねこじたぐるめさん

『【頼んだメニュー】

◎プリフィクスコース 6,380円

︎生ハム&ニョッコフリット

︎ 前菜盛り合わせ

・フォアグラのマカロン

・自家製リコッタチーズと苺、イタリア産パンチェッタコッタ

・低温蒸し牡蠣のラビゴットソース

・メダイのカルパッチョ

・パテ・ド・カンパーニュ(発酵みそのソース)

・自家製セミドライトマトとブラッタチーズの‛とろとろ’カプレーゼ

・安納芋のシュークリーム

・コッピエッテ(ジャーキー)

・寒ブリの燻製 コラトゥーラ(イタリアの魚醤)とイタリアンハーブ&薬味

・ホワイトバルサミコのしめ鯖

︎自家製ベーコンとポルチーニのリゾット

︎東の匠豚肩ロースのパン粉焼き

︎NAKAZATOカツサンド

︎濃厚プリン



店内で削りたての生ハムの脂が温かいニョッコでいい具合に溶けだして最高突き出しから美味しいと安心感



前菜盛り合わせもただいっぱい乗ってるんじゃなくて一つ一つが工夫が凝らしてあって、面白くて美味しくていっぱいあるはずなのに気づいたら無くなってた



個人的にはフォアグラのマカロンとカプレーゼが美味しすぎた濃厚なフォアグラのテリーヌとマカロンの組み合わせが意外なんだけどめちゃくちゃあっててぺろり

カプレーゼはよくある生トマトのものとは違って、時間をかけて火が入ってるからトマトの甘み、旨みが凝縮されててすごかった



リゾットはちゃんとお米がアルデンテでベーコンとポルチーニの旨みを吸ってて美味しいし、ポルチーニは噛むほどにエキスが溢れてきてめちゃくちゃ美味しかった

豚肩ロースは脂の甘みとパン粉の香ばしさが際立っていてメインに相応しい料理でした



最初カツサンドがドルチェの欄に入ってて気になりすぎて頼んだら、3日間かけて作ってるおかげかカツは分厚くて柔らかいのに全然重くなく〆にピッタリ



もう一個のドルチェで迷ったので店員さんにおすすめを聞いたところ、プリンが1番って仰ってたのでプリンを注文

めちゃくちゃ濃厚でとろけるようなプリンで最高でした



突き出しからドルチェまでどれもめちゃくちゃおいしくて、この価格は正直安すぎる

また行きたい』(ねこじたぐるめさん)

NAKAZATOカツサンド 出典:ayabonkoさん

『アラフィフ夫婦、初訪問。

プリフィクスコースでイカ墨パスタ、鴨グリルをいただきました。

ひとつひとつ、シェフがお料理の説明をしてくださったので、

より一層味わい深く、堪能できました。

お通しの生ハムとゼッポリーニみたいな揚げパン、いいですねー。

前菜盛り合わせは、華やかで楽しく美味しい。

これで結構お腹ふくれました。

イカ墨を練り込んだパスタはネギが甘く、良い意味で予想外のイカ墨パスタでした。

香味野菜に漬け込んでからグリルされた鴨は、

野菜の旨みをまとって、しっとりとしてます。

ワインが進む進む。

予算的に頻繁には来られませんが、

季節が変わる頃、またおじゃましたいと思います。

ご馳走様でした』(ayabonkoさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆洋食堂葡萄 神楽坂住所 : 東京都新宿区神楽坂5-30TEL : 050-5595-6473

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

文:佐藤明日香

The post 10種の前菜盛り合わせにワインが進む! SNSで話題の隠れ家レストラン(東京・牛込神楽坂) first appeared on 食べログマガジン.