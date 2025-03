◆ジュニア37人TGCサプライズ登場

【モデルプレス=2025/03/01】総勢37人のジュニアが3月1日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント「第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER」(以下、TGC)に出演した。KEY TO LITの猪狩蒼弥、井上瑞稀、中村嶺亜、B&ZAIの川崎星輝(※「崎」は正式には「たつさき」)、菅田琳寧、橋本涼、少年忍者の安嶋秀生、ヴァサイェガ渉、長瀬結星、元木湧ら37人が登場。モニターに一人ずつの写真が浮かび上がるとともに会場中が歓声に包まれ、デニムを基調とした衣装に身を包んだジュニアがステージに姿を現した。橋本や猪狩の煽りや、嵐「サクラ咲ケ」、SixTONES「こっから」とアップテンポなナンバーでさらに会場の熱さが増し、井上と橋本によるSixTONES「ABARERO」ではペアパフォーマンスとしての魅力が炸裂した。

◆TGC出演ジュニア一覧

◆ジュニア セットリスト

◆「TGC」20周年 テーマは「HERE WE GO!」

ジュニアは2月16日にユニットを再編成し、新たに「ACEes」「KEY TO LIT」「B&ZAI」の3グループが誕生して以降、今回が初のパフォーマンス。MCでは猪狩が「はしもっちゃん(橋本)楽しい!?」と呼びかけるなどわちゃわちゃとした一幕もあり、「各グループを代表してお邪魔しています」とグループごとに挨拶。シークレット登場でありながらも会場にはうちわを持ったファンがたくさんいたことから「なんでこんなにうちわ持ってんの!?読みで来てるの?」「残念でした今日は我々でした!」と驚いてみせた。その後はフレッシュなジュニアでV6「Supernova」をクールにパフォーマンスした後、Snow Man「ブラザービート」、「NOT ENOUGH」を37人で披露し、ジュニアらしい群舞で盛り上げ。最後まで手を振りながらステージを去った。・KEY TO LIT猪狩蒼弥(いがり・そうや)井上瑞稀(いのうえ・みずき)中村嶺亜(なかむら・れいあ)・B&ZAI川崎星輝(かわさき・ほしき)菅田琳寧(すげた・りんね)橋本涼(はしもと・りょう)・少年忍者安嶋秀生(あじま・ひでき)ヴァサイェガ渉(ゔぁさいぇが・わたる)長瀬結星(ながせ・ゆうせい)元木湧(もとき・わく)・Go!Go!kids田仲陽成(たなか・ひなり)松浦銀志(まつうら・ぎんじ)上原剣心(うえはら・けんしん)三村航輝(みむら・こうき)アンダーソンフェニックス岩崎楓士(いわさき・ふうし)内田煌音(うちだ・きらと)岸蒼太(きし・そうた)佐野斗真(さの・とうま)新宮楓真(しんぐう・ふうま)末永光(すえなが・こう)関翔馬(せき・てんま)善如寺來(ぜんにょじ・らい)染谷樹(そめや・じゅん)高橋奏琉(たかはし・かなる)竹村実悟(たけむら・まさと)田代海瑠(たしろ・かいる)西中秀太(にしなか・しゅうた)西巻染(にしまき・せん)馬場律樹(ばば・りつき)真虎(まとら)三原健豊(みはら・けんと)宮岡大愛(みやおか・だいあ)宮部敬太(みやべ・けいた)宮部聡太(みやべ・そうた)山岸想(やまぎし・そう)山崎旺夏(やまさき・おうか)M1 サクラ咲ケM2 こっからM3 ABAREROM4 SupernovaM5 ブラザービートM6 NOT ENOUGH今年20周年、第40回目のアニバーサリー開催となるTGCのテーマは「共に創る未来へと進もう!」というメッセージを込めた「HERE WE GO!」。出演者は池田美優、藤田ニコル、生見愛瑠、せいら、ゆうちゃみ、あの、なこなこカップル、とうあなど。Snow Manのラウールが12回目の出演となるほか、杉浦太陽と辻希美の長女・希空がランウェイデビュー。FANTASTICS(ファンタスティックス)、ME:I(ミーアイ)、HANA(ハナ)らによるライブパフォーマンスも展開される。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】