過去最多総勢37人のジュニアが3月1日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER』に出演した。VTRの後、嵐「サクラ咲け」のイントロが流れると、会場からは絶叫も。橋本涼が「どうもー!『TGC』の皆さんお邪魔します!ジュニア全員で盛り上げます」とあいさつすると、ボルテージは一気に最高潮に。安嶋秀生、猪狩蒼弥、井上瑞稀、ヴァサイェガ渉、川崎星輝(※崎=たつさき)、菅田琳寧、長瀬結星、中村嶺亜、橋本、元木湧の10人でステージを縦横無尽に走り回り、盛り上げた。

続けて、ジュニアの後輩も合流し、SixTONESの「こっから-Old School Breakin Remix-」で思いの乗ったラップリレーを披露。SixTONES「ABARERO」では井上と橋本が、ジュニアを率いる形でパフォーマンス。”はしみず”として親しまれるタッグに会場は沸き上がった。猪狩は「僕たちがジュニアです」とあいさつ。「KEY TO LIT(読み:キテレツ)」「B&ZAI(読み:バンザイ)」「少年忍者」を代表して数人ずつ参加していることを説明した。その後も、V6「Supernova」、Snow Man「ブラザービート」、「NOT ENOUGH」をパフォーマンス。先輩たちのバトンを引き継ぐエンターテインメント精神満載のステージを届けた。最後に、井上が「引き続き頑張っておりますので、僕たちのことを覚えて応援していただけたらうれしいです!」と伝え、幕を閉じた。ジュニアは2月16日、これまで活動してきたHiHi Jets、美 少年、7 MEN 侍、少年忍者のメンバーを再編成し、「KEY TO LIT」「B&ZAI」の3グループを結成することを報告。発表後、初のライブパフォーマンスとなった。「日本のガールズカルチャーを世界へ」をキャッチコピーに2005年8月から年2回で開催されているTGCは、今回で40回目を迎え、20周年に突入。今回は「HERE WE GO」をテーマに開催する。1年ぶり12回目の出演となり、男性ゲストの最多出演記録を更新するSnow Manのラウールをはじめ多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストにはFANTASTICS、FRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場する。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。【出演ジュニア一覧】安嶋秀生、猪狩蒼弥、井上瑞稀、ヴァサイェガ渉、川崎星輝(※崎=たつさき)菅田琳寧、長瀬結星、中村嶺亜、橋本涼、元木湧アンダーソンフェニックス、岩崎楓士、上原剣心、内田煌音、岸蒼太、佐野斗真、新宮楓真、末永光、関翔馬、善如寺來、染谷樹、高橋奏琉、竹村実悟、田代海瑠、田仲陽成、西中秀太、西巻染、馬場律樹、松浦銀志、真虎、宮部敬太、宮部聡太、山岸想、山崎旺夏【セットリスト】M1:サクラ咲け(嵐カバー)M2:こっから-Old School Breakin Remix-(SixTONESカバー)M3:ABARERO(SixTONESカバー)M4:Supernova(V6カバー)M5:ブラザービート(Snow Manカバー)M6:NOT ENOUGH