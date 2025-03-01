＜個人投資家の予想＞ 03月01日 16時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7269) スズキ 東証プライム
(8309) 三井住友トラ 東証プライム
(8411) みずほＦＧ 東証プライム
(8002) 丸紅 東証プライム
(4584) キッズバイオ 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(4892) サイフューズ 東証グロース
(7867) タカラトミー 東証プライム
(8135) ゼット 東証スタンダード
(2975) スターマイカ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7269) スズキ 東証プライム
(8309) 三井住友トラ 東証プライム
(8411) みずほＦＧ 東証プライム
(8002) 丸紅 東証プライム
(4584) キッズバイオ 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(4892) サイフューズ 東証グロース
(7867) タカラトミー 東証プライム
(8135) ゼット 東証スタンダード
(2975) スターマイカ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS