1日、明治安田J2リーグ第3節の5試合が各地で行われた。10年ぶり開幕連勝のジェフユナイテッド千葉は、昨シーズンのJ1昇格プレーオフ進出を争ったモンテディオ山形をホームに迎えた一戦。山形は13分、ディサロ燦シルヴァーノのポストプレーから國分伸太郎が右足を振り抜いて先制。しかし千葉も譲らず、ボックス内で相手をかわした横山暁之が23分に同点ゴールを奪う。37分、右サイドを抜け出した田中和樹の折り返しを椿直紀が押し込んで千葉が逆転。しかし2分後、ディサロ燦シルヴァーノのグラウンダーの左クロスにイサカ・ゼインが合わせ、2-2で前半を終える。

後半に入って一歩前に出たのは千葉。64分、右サイドで得たFKからGK長谷川洸が弾いたボールを鈴木大輔が頭で押し込む。1点リードで逃げ切った千葉がシーソーゲームを制して開幕3連勝。山形は開幕3連敗と明暗が分かれた。1年でのJ1復帰に向け連勝発進のジュビロ磐田は、今シーズンこそ昇格を狙うV・ファーレン長崎とアウェイで対戦。互いにチャンスを作りながらゴールレスで折り返すと、63分に長崎が先制。ボックス手前で山口蛍からのパスを受けた笠柳翼が体勢を崩しながら右足シュート。GK川島永嗣の手を弾いてネットを揺らした。81分には長崎に追加点のチャンス。名倉巧のシュートのこぼれ球から途中出場のマルコス・ギリェルメがネットを揺らすが、オフサイドの判定。リードは広げられなかったが、笠柳の1点を守り抜いてホーム2連勝。磐田は連勝を逃している。こちらも2連勝スタートのブラウブリッツ秋田は、集団食中毒に見舞われた藤枝MYFCと対戦。2試合3ゴールの小松蓮がCKから先制点も、前半アディショナルタイムに浅倉廉が左足で流し込み、藤枝が追いついてハーフタイムを迎える。後半は同点のまま推移したが、88分に再びスコアが動く。右CKのセカンドボールから前田翔茉のハーフボレーで藤枝が逆転。今シーズン初勝利を手にし、敗れた秋田は3連勝を逃している。その他、降格組ながら開幕連敗のサガン鳥栖は、J2初挑戦の今治に1-4の大敗。今治が記念すべきJ2初勝利を手にした一方、鳥栖は開幕3連敗となった。昨シーズン6位の仙台は、エロンの先制点と相良竜之介の豪快な追加点で大分トリニータに2-0で勝利。今シーズン2勝目を挙げた。◆明治安田J2リーグ第3節3月1日(土)ベガルタ仙台 2-0 大分トリニータV・ファーレン長崎 1-0 ジュビロ磐田サガン鳥栖 1-4 FC今治藤枝MYFC 2-1 ブラウブリッツ秋田ジェフユナイテッド千葉 3-2 モンテディオ山形3月2日(日)《13:00》ロアッソ熊本 vs RB大宮アルディージャ《14:00》レノファ山口FC vs 北海道コンサドーレ札幌カターレ富山 vs ヴァンフォーレ甲府水戸ホーリーホック vs 愛媛FCいわきFC vs 徳島ヴォルティスCL&ELを独占生中継!WOWOWの月額加入ならCL・ELの決勝T全試合とWOWOWの全ジャンルを楽しめる!