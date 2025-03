ヨキッチが首位返り咲き、レブロンがトップ5入り／2024－25シーズンMVP候補ランキング

3月1日(現地時間2月28日、日付は以下同)。2024-25レギュラーシーズンのMVP候補ランキングの最新版が『NBA.com』へ公開された。

現在リーグはオールスターブレイクから2月20日にシーズンが再開されて約1週間が経過。順位争いが熾烈なものとなっており、今後もプレーオフ、プレーイン・トーナメントに向けた激しいバトルが繰り広げられることになる。

そうした中、最新版のMVP候補ランキングではデンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチがシェイ・ギルジャス・アレクサンダー(オクラホマシティ・サンダー)を抜いて首位へ再浮上。

過去4シーズンで3度のMVPに輝いた男は、28日を終えた時点で平均トリプルダブル(29.2得点12.6リバウンド10.4アシスト)に1.8スティール、フィールドゴール成功率57.8パーセント、3ポイントシュート成功率44.5パーセント、フリースロー成功率81.8パーセントでナゲッツを引っ張っている。

ヨキッチ擁するナゲッツは1日のデトロイト・ピストンズ戦を制したことで39勝21敗とし、ウェスタン・カンファレンス2位へと順位を上げた。ギルジャス・アレクサンダー率いる首位サンダー(48勝11敗)とは9.5ゲーム差ながら、セルビア出身のビッグマンの影響力は絶大。

トップ5は1位から順にヨキッチ、ギルジャス・アレクサンダー、ジェイソン・テイタム(ボストン・セルティックス)、ヤニス・アデトクンボ(ミルウォーキー・バックス)、レブロン・ジェームズ(ロサンゼルス・レイカーズ)。リーグ最年長ながら、レブロンは前週の6位からトップ5入りを果たしている。

1日に更新された最新版MVP候補ランキングのトップ10プレーヤーは下記のとおり。



※以降チーム名は略称、チーム名の右にある順位は前週のもの

Major movement in the latest @Kia MVP Ladder as The Joker reclaims the top spot 📈

Plus, a familiar face re-enters the Top 5 👑

Full Ladder: https://t.co/mzoecPukJR pic.twitter.com/FdUVE0EE4t

- NBA TV (@NBATV) February 28, 2025