ウォーターネットは、2025年3月1日(土)から「乗り換えキャンペーン2025」を開催します。

ウォーターネット「乗り換えキャンペーン2025」

ウォーターネットは、2025年3月1日(土)から「乗り換えキャンペーン2025」を開催。

このキャンペーンでは、期間中に他社ウォーターサーバーから同社のウォーターサーバーに乗り換えていただくと、『Amazonギフトカード5,000円分』『ソーダストリームGAIA』『Hydro Flask Bottles』の中から、お好きな2点をプレゼントします。

<キャンペーン期間>

2025年3月1日(土)〜2025年5月31日(土)

<応募方法>

(1)専用フォームより申込みできます。

https://forms.gle/ZoQRcfGuqEak3KD59

(2)現在利用いただいている他社ウォーターサーバーをご解約。

(3)担当者よりご連絡した後、ウォーターサーバーを設置します。

※他社サーバー利用の証明(請求書や納品書等)をご提示いただく場合があります。

(4)選べるプレゼントから2点をお届けします。

※同じ種類は選べません

<対象者>

利用中の他社ウォーターサーバーをご解約いただき、同社ウォーターサーバーにお申込みいただけるお客様

<特典>以下の中から2点お選びください

●ソーダストリームGAIA

※ホワイト・ブラックから選べます

●Hydro Flask Bottles

※ボトルを選ぶことで、ボトル1本に付き10匹のサクラマス稚魚の放流支援に繋がります

●Amazonギフトカード5,000円分

※お申込みのメールアドレスに送信します

<注意事項>

●サービス提供エリアについて

※北海道および沖縄県はサービス提供対象外です。

※また、提供エリア内であっても、市町村によってはサービス提供対象外となる場合があります。

※サービス提供対象外からのお申込みは、お断りさせていただきますので、予めご了承ください。

■「クローバープロジェクト(R)」

宅配水事業を通じて、声かけの力で「熱中症予防」「備蓄」(防災・減災)「健康」(健康寿命をのばす)「安心・安全」の4つの社会的課題の解決に取り組むプロジェクト。

クローバープロジェクト

特に「熱中症予防」では2016年から官民が共同で熱中症予防を呼び掛けていく国民運動「熱中症予防声かけプロジェクト」に賛同。

〜あなたの街の〜「ひと涼みスポット」応援企業として、2023年からは地域の皆様を熱中症から守る活動として自治体と連携。

自治体施設にウォーターサーバーを設置して水分補給の啓発活動を行いました。

この活動が評価され、同プロジェクト事務局が主催する「ひと涼みアワード2023」のひと涼みスポット部門において、7年連続となる最優秀賞を受賞しました。

ひと涼みアワード

ひと涼みスポット

■「ステハジプロジェクト(R)」

“使い捨ては、恥ずかしい”という考え方を通して誰でも(Everyone)(子供から高齢者・企業・自治体など)、毎日(Everyday)どこでも(Everywhere)少しの意識と行動で、海洋プラスチック問題や使い捨てから生まれる、その他様々な社会課題を個人・企業・自治体が一体となって啓発・実践し、みなさんと一緒に行動変容に取り組むプロジェクトです。

ステハジプロジェクト

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ソーダストリームGAIAなどプレゼント!ウォーターネット「乗り換えキャンペーン2025」 appeared first on Dtimes.