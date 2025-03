国内外のアニメ関連企業60社が出展社として参加！AnimeJapan ビジネスデイ

世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2025」が2025年3月22日(土)、23日(日)に東京ビッグサイトにて開催されます。

今回、「AnimeJapan 2025」パブリックデイ終了後の3月24日(月)、25日(火)に同じく東京ビッグサイトで開催される「AnimeJapan ビジネスデイ」のセミナー情報が解禁となりました。

2025年の「AnimeJapan ビジネスデイ」は、会場を再び東京ビッグサイトに移し、日本を代表するアニメ制作会社やメーカーをはじめとする国内外のアニメ関連企業60社が出展社として参加。

「アニメ関連ビジネス市場の拡大と成長」を原点に、よりよい環境の整備とビジネスに有効な企画を実施します。

日本国内のアニメコンテンツを使ったビジネスの活性化はもちろん、海外との貴重な商談の場として、重要な役割を担ってきた「AnimeJapan ビジネスデイ」。

2025年も多くのビジネスチャンスが生まれる場を提供するべく、様々な企画を準備中です。

■全60社が出展!出展社一覧

日本を代表するアニメ制作会社やメーカーをはじめとする、国内外のアニメ関連企業全60社が出展します。

【出展社一覧】

アスミック・エース株式会社/株式会社アニプレックス/イマジカインフォス/株式会社ウェイブ/ADKエモーションズ/エイベックス・ピクチャーズ株式会社/株式会社ABCアニメーション/NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社/MBS(Mainichi Broadcasting Systems, inc.)/MBC Group/TOKYOPOP/KADOKAWA/ギャガ株式会社/キングレコード株式会社/株式会社Gugenka/株式会社グラフィニカ/クランチロール/グリーエンターテインメント株式会社/Gatebox/株式会社サイバーエージェント/Ziine Studio/株式会社JTB/小学館集英社プロダクション/松竹株式会社/株式会社スターリーキューブ/株式会社タツノコプロ/合同会社DMM.com/株式会社TBSテレビ/株式会社手塚プロダクション/東映株式会社ツークン研究所/株式会社テレビ朝日/テレビ東京/株式会社電通アニメソリューションズ/東映アニメーション株式会社/日本アニメーション株式会社/New Alchemy Solutions Limited/TOHO Global Inc./株式会社トムス・エンタテインメント/ハピネットファントム・スタジオ/西日本貿易株式会社/日本テレビ放送網/博報堂DYミュージック&ピクチャーズ/株式会社バンダイナムコフィルムワークス/株式会社ぴえろ/bilibili/フジクリエイティブコーポレーション/PRODUCTION I.G/株式会社Plott/株式会社フロンティアワークス/北京動卡動優文化傳媒有限公司/株式会社マーベラス/株式会社MAHO FILM/株式会社ポニーキャニオン/Medialink Entertainment Limited/株式会社Yostar/Manga Productions/読売テレビ/YTE/楽天グループ株式会社/ラパン(多言語字幕&吹替翻訳)/株式会社Raptors(アート制作/アートイベント展開)/株式会社アミューズクリエイティブスタジオ

■アニメビジネスの最前線を知る!今しか知ることのできない貴重なセミナーを開催。

アニメビジネスにまつわる基礎講座をはじめ、異世界アニメなど近年のトレンド作品、インバウンドや中東のアニメ市場など国外に視野を広げた講演など、アニメビジネスの最前線に立つ経営者、プロデューサーを招いてここだけでしか聞くことのできない、貴重な講演を実施します。

【ビジネスセミナー 一覧】

■3月24日(月)

10:30〜11:30 初心者でもわかる!日本のアニメビジネスと産業動向

登壇者:増田弘道(アニメ産業レポート編集統括/株式会社ビデオマーケット 顧問)

数土直志(ジャーナリスト/新潟国際アニメーション映画祭プログラム・ディレクター)

13:00〜14:00 過疎地域のテーマパークにインバウンド観光客が増加している理由

登壇者:篠田芳彦(株式会社ニジゲンノモリ 取締役副社長)

司会 :藤津亮太(アニメ評論家)

■3月25日(火)

10:30〜11:30 国際共同制作における注意事項

登壇者:数土直志(ジャーナリスト/新潟国際アニメーション映画祭

プログラム・ディレクター)

平澤直(プロデューサー/アーチ株式会社 代表取締役・創業者/

株式会社グラフィニカ 代表取締役社長)

13:00〜14:00 時代を超えて愛される原作への挑戦――『うる星やつら』

『ベルサイユのばら』をどう作る・どう届ける

登壇者:大島和樹(株式会社フジテレビジョン アニメ事業局 アニメ制作部)

磯輪のぞみ(エイベックス・ピクチャーズ株式会社 制作プロデューサー)

松田尚子(エイベックス・ピクチャーズ株式会社 宣伝プロデューサー)

司会 :藤津亮太(アニメ評論家)

15:30〜16:30 データで解き明かす!海外アニメファンのリアル〜異世界アニメ編〜

登壇者:溝口敦(株式会社MyAnimeList 代表取締役)

※ビジネスセミナーへ参加するにはビジネス来場登録が必要です。

■主催者施策も絶賛準備中!

商談環境の整備をはじめ、アニメビジネスに関する問い合わせにも対応する「アニメビジネスコンシェルジュ」の設置、出展社から募集したアニメ作品・キャラクター紹介パネルの掲出を実施します。

■来場事前登録受付中!

「AnimeJapan ビジネスデイ」への来場事前登録は3月21日(金)までとなっています。

ビジネスデイへの来場およびビジネスセミナーに参加するには、「ビジネス来場登録」が必要となります。

■事前登録期間

〜2025年3月21日(金)23:59

■登録価格

ビジネス来場 事前登録:11,000円(税込)

※ビジネスデイ3月24日(月)・25日(火)の2日間に加え、パブリックデイ及びファミリーアニメフェスタ2025に3月22日(土)・23日(日)どちらか一日のみご入場いただけます。

※パブリックデイの会場は、ビジネスデイと異なり、東京ビッグサイト東展示棟となります。

ビジネス来場 当日登録:15,000円(税込)

※当日登録はビジネスデイ会期当日、東京ビッグサイト会議棟6Fビジネスカウンターにて承ります。

※ビジネスデイ3月24日(月)・25日(火)の2日間のみご入場いただけます。

※パブリックデイ3月22日(土)・23日(日)の当日登録はございません。

■「AnimeJapan 2025」開催概要

催事名称:AnimeJapan 2025

【パブリックデイ】

会場 :東京ビッグサイト東展示棟1-8ホール

会期 :2025年3月22日(土)・23日(日) 9:00〜17:00 ※最終入場16:30

展開内容:出展ブース/AJステージ/主催企画/オフィシャルグッズ販売 など

【ビジネスデイ】

会場 :東京ビッグサイト 会議棟1F、6F

会期 :2025年3月24日(月) 10:00〜18:00 ※最終入場17:30

2025年3月25日(火) 10:00〜17:00 ※最終入場16:30

展開内容:出展ブース/ビジネスセミナー/アニメビジネスコンシェルジュ など

【ファミリーアニメフェスタ2025】

会場 :東京ビッグサイト東展示棟8ホール

会期 :2025年3月22日(土)・23日(日) 9:30〜17:00 ※最終入場16:30

展開内容:出展ブース/ファミリーステージ/キャラクターグリーティング/

キッズワークショップなど

主催 :一般社団法人アニメジャパン

後援 :経済産業省/一般社団法人日本動画協会/コミック出版社の会

特別協賛:Fate/Grand Order

協賛 :マンガプロダクションズ/dアニメストア/TOHO animation/

TOHO animation STORE/光が死んだ夏(KADOKAWA)/SANKYO/

フィールズ株式会社/Animelo Summer Live/

東映アニメーション株式会社/ABEMA

事務局 :AnimeJapan運営事務局(株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ)

