22-23シーズンのCL決勝ではゴールを決め、2024年度のバロンドールを受賞したスペイン代表のロドリ。マンチェスター・シティの中心人物であり、プレミアリーグ4連覇、クラブ史上初となるCL優勝の立役者となった。



そんなロドリは今季序盤のアーセナル戦で前十字じん帯断裂の大怪我を負い、9月からピッチに立てていない。チームはイルカイ・ギュンドアンやマテオ・コヴァチッチをアンカーとして起用し、ロドリの不在を補おうと試みたが、うまくいかず、24-25シーズンの前半戦は悲惨なものとなった。冬の移籍市場でニコ・ゴンザレスを獲得したことで、何とか状況は上向きつつあるが、まだまだロドリの不在がチームに大きく影響している。





