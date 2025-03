普段高速道路を使わないので「ETC」をつけていません。車で旅行する場合、ETCをつけたら高速料金は安くなりますか？

ETCの利用有無による料金の差

今回、東京-大阪間の移動でETCを利用した場合と利用しなかった場合の費用を比較します。なお、料金が発生する区間は東京ICから梅田出入口までとします。



ETCカードを利用した場合:1万1660円

ETCカードを利用しなかった場合:1万3090円

ETCカードを利用した場合のほうが1500円ほどお得です。



ETC利用による割引制度

ここでは、ETCを活用した割引制度を紹介します。旅行する頻度が多く、高速料金の出費に悩んでいる方は、利用できそうな割引制度がないかチェックしましょう。



平日朝夕割引

平日朝夕割引は、祝日を除く月曜日から金曜日の朝と夕方の一定時間内に高速道路を利用すると、回数に応じて通行料金の30%または50%が還元される制度です。

表1

対象条件 ETCマイレージサービスへの登録 対象車種 すべての車種 対象時間 平日朝:6~9時、夕:17~20時(祝日を除く月~金曜) 対象道路 NEXCO東日本/中日本/西日本(NEXCO3社)が管理する地方部の高速道路(東京・大阪近郊は対象外)および宮城県道路公社の仙台松島道路 割引内容 ・1ヶ月の割引対象となる利用回数に応じた還元率を、通行料金のうち最大100km相当分還元・ 5~9回:約30%分、10回以上:約50%分・翌月20日に、ETCマイレージサービスの無料通行分として還元される

出典:東日本高速道路株式会社 ドラぷら(NEXCO東日本)「ETC 平日朝夕割引」より筆者作成

遠方や地方へよく旅行する人や運送業者など、高速道路を高頻度で利用する方にとってはお得な制度です。



休日割引

休日割引は、土曜日・日曜日や祝日に、地方部の高速道路を利用すると、通行料金が30%割引される制度です。

表2

対象車種 普通車・軽自動車等(二輪車)限定 対象時間 土曜日・日曜日・祝日 対象道路 NEXCO東日本/中日本/西日本(NEXCO3社)が管理する地方部の高速道路(東京・大阪近郊は対象外)および宮城県道路公社の仙台松島道路 割引内容 30%割引(走行距離や割引適用回数の制限なし)

出典:東日本高速道路株式会社 ドラぷら(NEXCO東日本)「ETC 休日割引」より筆者作成

休日にお出かけする際に、高速道路を利用する方にとってお得な割引制度といえます。休日割引を活用すれば、休日のお出かけや旅行時の交通費を抑えられ、家計に優しいドライブを楽しめます。



ETCを利用するメリット

ETCを利用するメリットは、交通費の節約だけではありません。キャッシュレス決済が可能になることで、料金所をスムーズに通過できるのもメリットの1つです。毎回小銭を用意して停車する必要がないため、ストレスなく高速道路を走行できるでしょう。

また、割引制度を受けられるだけではなく、ETCマイレージサービスに登録するとETCマイレージポイントが貯まるのも魅力の1つです。通行料金の支払いに利用できるため、交通費をさらに節約できます。クレジットカード会社が発行するETCカードを利用すれば、クレジットカードのポイントも貯められます。



ETCを利用するデメリット

ETCを利用するためには、車載器の取り付け工事とカード発行の手続きが必要です。この作業を手間に感じる人もいるでしょう。カードの種類も多いため、最初はどのカードを選べばよいか迷ってしまうかもしれません。

また、カードの発行には2週間ほどかかるため、すぐに利用したいと考えている人には不便です。ETCカードの利用に慣れていないと、車載器にカードを挿入し忘れてしまうこともあるでしょう。誤って専用レーンを通過してしまうと区間最大料金を請求されてしまうため注意が必要です。



ETCを活用すれば家族旅行も節約できる

ETCを活用すると条件によっては大きな割引を受けられるため、家族旅行で高速道路を利用する際も、交通費を節約できるでしょう。対象車種や時間帯、区間などがそれぞれ決まっているため、旅行の計画を立てる際に合わせて割引の条件を満たしているか確認しておくのがおすすめです。



