¡ÚTGC¡Û¤·¤Ê¤³¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ç°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¡¡MC¤¬Àä»¿¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡×
¡¡¸¶½É·ÏÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¤·¤Ê¤³¤¬¡¢¤¬3·î1Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÂè40²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 SPRING¡¿SUMMER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥³¥ë¥Æµ±¤¯¡ª¹ë²Ú¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤·¤Ê¤³
¡¡¤·¤Ê¤³¤Ï¡ÖSBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ SPECIAL BEAUTY STAGE¡×¤ËÅÐ¾ì¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ò¤«¤ÃÊâ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¼Â¤ÏÁ°²ó¤Î¡ØTGC¡ÙµÒÀÊ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ç°´ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹ðÇò¡£¤³¤ÎÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÈþÍÆ»Ü½Ñ¤ò¤³¤Ê¤·¡¢Èþ¤·¤µ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£MC¤Î·ó¶áÂç¼ù¤Ï¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë2005Ç¯8·î¤«¤éÇ¯2²ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëTGC¤Ï¡¢º£²ó¤Ç40²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢20¼þÇ¯¤ËÆÍÆþ¡£º£²ó¤Ï¡ÖHERE WE GO¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£1Ç¯¤Ö¤ê12²óÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡¢ÃËÀ¥²¥¹¥È¤ÎºÇÂ¿½Ð±éµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ëSnow Man¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬ºÇ¿·¤Î½Õ²Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤ÏFANTASTICS¡¢FRUITS ZIPPER¡¢ME:I¡¢WILD BLUE¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£MC¤Ï¡¢EXIT¤ÈÏÉ¸«ÎèÆà¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥³¥ë¥Æµ±¤¯¡ª¹ë²Ú¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤·¤Ê¤³
¡¡¤·¤Ê¤³¤Ï¡ÖSBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ SPECIAL BEAUTY STAGE¡×¤ËÅÐ¾ì¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ò¤«¤ÃÊâ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¼Â¤ÏÁ°²ó¤Î¡ØTGC¡ÙµÒÀÊ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ç°´ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹ðÇò¡£¤³¤ÎÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÈþÍÆ»Ü½Ñ¤ò¤³¤Ê¤·¡¢Èþ¤·¤µ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£MC¤Î·ó¶áÂç¼ù¤Ï¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£