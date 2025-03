さくっと手軽に食べられる！ヤマダフーズ「さくっとうまい納豆スナック(醤油味)(梅味)」

ヤマダフーズは、新商品「さくっとうまい納豆スナック(醤油味)(梅味)」を2025年3月1日より販売中です。

ヤマダフーズは、新商品「さくっとうまい納豆スナック(醤油味)(梅味)」を2025年3月1日より販売中。

【特長】

素材と美味しさにこだわったフリーズドライ製法によって作られた、さくっと手軽に食べられる納豆スナックです。

納豆の栄養も納豆菌もそのままですので健康が気になる方のおやつに最適です。

秋田県産の大粒大豆で作った納豆をフリーズドライし、醤油味と梅味の2つのフレーバーを用意されました。

個包装の食べきりパック。

おやつにもお酒のおつまみにもおすすめです。

【商品概要】

名称 :さくっとうまい納豆スナック醤油味

内容量 :45g(個包装込み・約15個)入

サイズ :幅190mm×奥行220mm×高さ40mm

JANコード :4901118011536

販売売価 :オープン

賞味期限 :製造日+240日

保存方法 :常温保存(直射日光・高温多湿を避けて保存)

販売開始日:2025年3月1日

販売地域 :東北、関東、関西、他

販売店 :スーパー・量販店・その他

さくっとうまい納豆スナック梅味

名称 :さくっとうまい納豆スナック梅味

内容量 :45g(個包装込み・約15個)入

サイズ :幅190mm×奥行220mm×高さ40mm

JANコード :4901118011543

販売売価 :オープン

賞味期限 :製造日+240日

保存方法 :常温保存(直射日光・高温多湿を避けて保存)

販売開始日:2025年3月1日

販売地域 :東北、関東、関西、他

販売店 :スーパー・量販店・その他

