離乳食に便利！ヤマダフーズ「国産納豆パウダー1g×10」

ヤマダフーズは、離乳食に便利な新商品「国産納豆パウダー1g×10」を2025年3月1日より販売中です。

ヤマダフーズ「国産納豆パウダー1g×10」

内容量 :1g×10

サイズ :幅120mm×奥行50mm×高さ180mm

JANコード :4901118011383

販売売価 :オープン

賞味期限 :製造日+365日

保存方法 :常温保存(直射日光・高温多湿を避けて保存)

販売開始日:2025年3月1日

販売地域 :東北、関東、関西、他

販売店 :スーパー・量販店・その他

【特長】

・おいしさそのままフリーズドライ

・納豆の栄養まるごと

・原材料は大豆と納豆菌だけ

・ささっと使えて便利な個包装

・納豆のネバネバで簡単とろみ付け

フリーズドライした納豆をパウダーにしました。

月齢7ヶ月の離乳期のお子様にちょうどの1gを小分けパック。

1g単位ですので、計量の手間なくちょうどの量をさっと使うことができます。

フリーズドライですので、手間のかかる離乳食の準備で納豆のネバリやニオイに悩まされることがありません。

もちろん納豆菌をはじめ納豆の栄養素はそのままです。

おかゆやスープなどに混ぜると、程よいネバリと納豆の風味が蘇ります。

忙しい子育てファミリーにおすすめの、扱いやすい離乳食用納豆です。

常温保存できますので、外出に持ち出したり、ストックしておくことも可能です。

原材料は国産にこだわり、製造も日本国内ですので安心です。

使用例

