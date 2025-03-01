¡ÚÂ®Êó¡ÛÀÐÇËÁíÍý¤¬Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÀÊ¡¡¸½¿¦¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¤Ï½é
Â®Êó¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡¢¡ÖÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ËÀÐÇËÁíÍý¤¬»²²Ã¤·¡¢º£Ç¯4·î¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òPR¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ê²ñ
¡ÖÂç¤¤ÊÇï¼ê¤Ç¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀÐÇËÌÐÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ç¤¹¡×
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Î©¤Ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤È¶¦¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐÇËÁíÍý¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÉþÁõ¤ÏÃøÌ¾¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÀìÌç²È¤¬¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡£
¥Ö¥ì¥¶¡¼¤ä¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¤á¤¬¤Í¤ä¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¹ñÆâ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö43Æü¤Ç´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¥Á¥±¥Ã¥ÈÇã¤¨¤ë¤ó¤Ç¡£¤È¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾³§¤µ¤ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡×
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï²ñ¾ì¤ÇËüÇî¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤â¡Ö¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¸½¿¦¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£