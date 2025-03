米国の面会記録に「上川外相」と記載…岩屋外相が直面する「アメリカに覚えられない」深刻トラブル

前任者の名前がそのまま…

外務省HP新着情報欄の「令和7年2月15日」を見ると、「日米外相間の意見交換」としてドイツ・ミュンヘンを訪問中の岩屋毅外相(67)がマルコ・ルビオ米国国務長官と意見交換を行ったことが記されている。

〈両外相は、先般の日米首脳会談のフォローアップを行いました。岩屋大臣から、日米首脳会談の成果を踏まえ、日米「2+2」を早期に実施したい旨述べました。また、両外相は、日米経済関係の更なる強化に向けて緊密に意思疎通を行っていくことを確認しました。その中で、岩屋大臣からは、米国政府による関税措置について申し入れを行いました〉

この投稿には、岩屋氏の背中越しに熱い眼差しをしたルビオ長官の写真も添えられている。

一方、米国国務省HPの「THE DAILY PUBLIC SCHEDULE IS SUBJECT TO CHANGE」のルビオ長官の同日のスケジュールにはこう記されている。

〈Secretary Rubio meets with Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko and Republic Korea Foreign Minister Cho Tae-yul in Munich,Germany〉

韓国外交部長官の趙兌烈(チョ・テヨル)氏の表記は正しいが、日本の外務大臣はこう記されている。

〈Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko〉

上川陽子氏(71)が外務大臣だったのは岸田政権下の’24年10月2日まで。岩屋氏は外相として、1月20日のトランプ大統領の就任宣誓式に出席し、翌21日にはルビオ長官とも会談を行っているのに、間違えられているのだ(注・現在は Japanese Foreign Minister Iwaya Takeshiと修正済み)。

「石破茂総理(68)の周辺は国防族ばかり。安全保障に明るくても、外交を担える人材がいない。その影響もあるのでは」

こう語るのは政治学者の天川由記子氏だ。

「石破総理は長年、“党内野党”の立ち位置にいました。5度目の総裁選で総理・総裁の座を射止めましたが、赤沢亮正経済再生担当相(64)をはじめ、側近は政府や党の要職に就いた経験がない。大臣経験者はいますが、小野寺五典政調会長(64)、中谷元防衛相(67)、そして岩屋氏とその多くは防衛相経験者が占め、外交に通じた人はいません。だから、ワシントンで知られていないのでしょう」(天川氏)

訪米での致命的なミス

岩屋氏は豪放磊落な性格である一方、根回しが苦手である。昨年12月に中国を訪問した際も、根回しなく10年間有効の「観光数次ビザ」の新設などの緩和策を発表し、党内で批判を浴びた。

「党の外交部会や外交調査会、政調会で一言でも説明があれば別だったが、全く諮りもせずに、緩和措置をいきなり発表した。外交部会などが形骸化しかねない乱暴なやり方で“党の部会を下に見ているのか”と批判された」(旧安倍派四回生議員)

1月の訪米では「会ってはならない人と面会してしまった」と天川氏が指摘する。

「独自の人脈を誇示するためか、岩屋氏はブッシュ政権下で国務副長官を務めたリチャード・アーミテージ氏と面会したのです。アーミテージ氏は四半世紀前の小泉政権下では親日派で知られた人でしたが、その後、韓国企業から支援を受けたからか、慰安婦問題を『許される問題ではない』と韓国寄りの発言をしています。トランプ大統領をこき下ろす発言を続け、共和党内でも浮いている。

いまのアーミテージ氏はトランプ大統領から“persona non grata(ペルソナノングラータ=好ましくない人物)”と見なされています。トランプ政権からすれば、アーミテージ氏と日本の外務大臣の面会は不快なだけ。外交に通じていればアーミテージ氏の変節を知っていたはずですが……」

そんな外交オンチの岩屋氏に対し、アメリカ側が“あえて名前を間違えて記した”と見るのは穿ち過ぎだろうか。

「いやいや、米国にとって日本の重要度が低いだけでしょう。トランプ大統領は対ロシア政策で欧州と神経戦を続けている。日本はほっといても忠実なポチ。そんな国の外務大臣は誰でもいいし、どうでもいいという本音がつい露呈したのではないか」(天川氏)

「対米従属ではなく、対米自立」が石破氏の持論だったはず。対米自立のためには、まずは外務大臣の名前をちゃんと覚えてもらうことから始めねばならないのでは――。

取材・文:岩崎大輔