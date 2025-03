AMEFURASSHI「Sweetie, Lovely, Yummy」ジャケ写

スターダストプロモーション所属の愛来、市川優月、小島はな、鈴木萌花からなる4人組ガールズ・グループAMEFURASSHI(アメフラッシ)の新曲「Sweetie, Lovely, Yummy」の配信が2月28日、スタートした。

【動画】AMEFURASSHI 「Sweetie, Lovely, Yummy」MV

2月11日TOKYO DOME CITY HALLで開催したワンマンライブで初披露した新曲「Sweetie, Lovely, Yummy」は、土方エミリと伊藤佑晟が演じる高校生たちの何気ない日常が描かれたMusic Videoがすでに公開されている。

AMEFURASSHIは初夏にEP発売、8月19日にはZepp DiverCity(TOKYO)でのワンマンライブの開催を発表しているが、新たに3月22日横浜Niigo広場、3月23日三井ショッピングパーク ららぽーと富士見でのフリーライブ開催も発表した。2月28日(金)配信スタート「Sweetie, Lovely, Yummy」Streaming / Downloadhttps://ssm.lnk.to/SLY【新作EP 2025年初夏リリース】※詳細は後日発表Zepp DiverCity(TOKYO)ワンマンライブ日程:2025年8月19日 (火)※詳細は後日発表【AMEFURASSHI Free Live開催決定】3月22日(土) AMEFURASSHI Free Live in 横浜Niigo広場3月23日(日) AMEFURASSHI Free Live in 三井ショッピングパーク ららぽーと富士見【Live】「Parallel World 2025」日時:4月27日(日)開場16:45 / 開演17:30会場:東京・Spotify O-EAST出演:AMEFURASSHI/MISS MERCY/ONE LOVE ONE HEART/龍宮城▽詳細https://amefurasshi.jp/contents/886835?tag=all「春のスターダストスペシャルライブ in 城島高原2025」日程:5月6日(火)会場:大分・城島高原パーク出演:TEAM SHACHI / AMEFURASSHI / ICEx / EBiDAN FUKUOKA(OPakt)▽詳細https://amefurasshi.jp/contents/887244?tag=all【TV】★BS日テレドラマ「コンシェルジュの水戸倉さん」〈愛来〉放送日時:3月20日 (木) 22:00~22:30▽番組公式HPhttps://www.bs4.jp/conciergenomitokurasan