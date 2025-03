シュー・カイやWayVウィンウィン主演作が配信に！3月に配信スタートの中国ドラマ【Lemino】

3月からLeminoで配信開始となる中国ドラマを一挙にご紹介!

『臆病者』【日本初独占配信】

2025年3月5日(水)配信開始| 毎週水曜日0:00 3話ずつ最新話更新

©Shanghai Linmon Pictures Co., Ltd. 3つの時間軸が交錯しながら展開する人間ドラマ。

原題胆小鬼(英題:Nobody Knows)話数全16話製作年2022年監督チャン・シャオポーキャストオウ・ハオ、ワン・イエンフイ、ワン・ユーウェン、ジョウ・イーラン、ホウ・ウェンユエンほか

≫≫『臆病者』詳細

『問心』【日本初独占配信】

2025年3月5日(水)配信開始| 毎週水曜日0:00 3話ずつ最新話更新

©Shanghai Linmon Pictures Co., Ltd.

心臓病センターを舞台に二人に天才が競い合っていく医療ドラマ。

原題问心(英題:The Heart)話数全38話製作年2023年監督リー・ジーキャストマーク・チャオ、マオ・シャオトン、ジン・シージアほか

≫≫『問心』詳細

『二十不惑2〜私たちが夢見た未来へ〜』【日本初独占配信】

2025年3月5日(水)配信開始| 毎週水曜日0:00 3話ずつ最新話更新

©Shanghai Linmon Pictures Co., Ltd.

4人の20代女性を描く青春ドラマ。

原題二十不惑2(英題:Twenty Your Life On Season 2)話数全40話製作年2022年監督リー・ジーキャストグァン・シャオトン、ブー・グアンジン、ドン・スーイー、レインボー・シューほか

≫≫『二十不惑2〜私たちが夢見た未来へ〜』詳細

『元カレはツンデレ名射手〜彼女のハートを射抜け!〜』

2025年3月1日(土)全話一挙配信

© 2022 T.H ENTERTAINMENT&Maoyan Entertainment.

新人のスポーツキャスターが元カレの天才射撃選手に再会してから繰り広げられる青春ラブロマンスと成長物語。

原題你好,神枪手(英題:Hello, The Sharpshooter)話数全40話製作年2022年監督リウ・イーチーキャストフー・イーティエン、シン・フェイ、マー・スーチャオ、ルオ・チウユンほか

≫≫『元カレはツンデレ名射手〜彼女のハートを射抜け!〜』詳細

『Falling Into Your Smile 君の笑顔にメロメロ』

2025年3月1日(土)全話一挙配信

© New Style Media Group

互いに切磋琢磨しながら勝利を目指すeスポーツ界が舞台の青春ラブストーリー。

原題你微笑时很美(英題:Falling Into Your Smile)話数全31話製作年2021年総合プロデューサーヤン・シャアキャストシュー・カイ、ジャイ・シャオウェン、ヨウ・チー、チー・イェンディ、チェン・シャオほか

≫≫『Falling Into Your Smile 君の笑顔にメロメロ』詳細

『天官の継承者 ディン・ユンチー 〜 秘宝と愛の物語』

2025年3月1日(土)全話一挙配信

© BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

五門と呼ばれる五つの派閥の首長である天官“ディン家”の後継者であるディン・ユンチーが、五門の戦いを止めるために奮闘する姿を描いたロマンス&アクションアドベンチャー。

原題迷航昆仑墟(英題:Lost In The Kunlun Mountains)話数全36話製作年2022年演出リン・ナンキャストシュー・カイ、チョン・チューシー、チャン・チェングアン、ワン・ヤン、バオ・ベイアル、ルアン・ジュ、チャン・シンユーほか

≫≫『天官の継承者 ディン・ユンチー 〜 秘宝と愛の物語』詳細

『25時間恋愛』

2025年3月1日(土)全話一挙配信

©Tencent Technology (Beijing) Co., Ltd.

すっかり恋愛が億劫になってしまった女性と、一途に彼女を慕い続け、不器用ながらもひたむきにアプローチする年下男子が繰り広げるラブストーリー。

原題25小时恋爱(英題:Sweet Games)話数全24話製作年2023年演出方芳キャストウィンウィン、ハー・ホンシャンほか

≫≫『25時間恋愛』詳細

『ふしぎの国の聖使』

2025年3月1日(土)全話一挙配信

© BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. All rights reserved.

物理学専攻の女子大生が古代中国にタイムスリップし、そこで知り合った暗殺組織の首長と恋に落ちるラブコメディ。

原題孔雀圣使请动心(英題:Peacock in Wonderland)話数全42話製作年2024年演出リー・ハンヤンキャストチョウ・ジュンウェイ、ジャン・チュウハンほか

≫≫『ふしぎの国の聖使』詳細

『山河之影 錦衣衛と謀りの王朝』

2025年3月1日(土)全話一挙配信

ⓒ BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. All rights reserved.

皇位を巡るクーデター「靖難の変」によって大混乱に陥った明朝初期の宮廷を舞台に繰り広げられる、サスペンスフルな歴史活劇である。

原題山河之影(英題:Pledge of Allegiance)話数全24話製作年2023年演出リー・イー、ツァオ・ホアキャストチャン・ユンロン、チェン・ルオシュエン、スン・イー、マー・ユージエ、ツーシャー、イン・ジューション、ジョウ・ティエ、ヤン・イーほか

≫≫『山河之影 錦衣衛と謀りの王朝』詳細

中国ドラマや韓国ドラマ、その他アジアコンテンツが満載なLemino。初回登録なら初月無料でLeminoプレミアムのサービスを利用できるので、ぜひ加入を検討してみて。