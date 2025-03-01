Âç·§°ÉÍ¥¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ö»ä¤é¤·¤¯¡£¡×È¯Çä¡ÖÂçÃÀ¤Ê¥«¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¡×
½÷Í¥¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÂç·§°ÉÍ¥¡Ê22¡Ë¤¬1Æü¡¢Åìµþ¡¦HMV¡õBOOKS SHIBUYA¤Ç¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ö»ä¤é¤·¤¯¡£¡×¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¤ªÅÏ¤·²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Á°Æü2·î28Æü¤ËÈ¯Çä¡£¡Öº£¤Þ¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂçÃÀ¤Ê¥«¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤«¤Ê¡©¡¡¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡È¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¼«Ê¬¡É¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡×¡£¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¤·¡¢¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¤¹¤Æ¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢120ÅÀ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢°¦É²¤È²Æì¤Î2¥«½ê¤ò½ä¤ë¡È2¿ÍÎ¹¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç»£±Æ¡£²¹Àô¥·¡¼¥ó¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ê¤É¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¥«¥Ã¥È¤âËþºÜ¤È¤¤¤¦¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡¢°¦É²¤Ç¤Ï¡ÖÀ¤³¦´Ñ¤Î¤¢¤ë¤¤ì¤¤¤ÊÎ¹´Û¤Ç¤Î»£±Æ¡×¡¢²Æì¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¿åÃå¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤É½¾ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â»÷¹ç¤¦¿§¤À¤È»×¤¦¡×¥«¥Ã¥È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö²ÈÀ¯ÉØ¥¯¥í¥ß¤ÏÉå¤Ã¤¿²ÈÂ²¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤â¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ÕÍß¡£9Æü¤ËÅìµþ¡¦½ñÀô¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥ï¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢16Æü¤Ë¤ÏÈ¯ÇäµÇ°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò¹Ô¤¦¡£