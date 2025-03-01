ºûºêÎ¤ºÚ¡ÖÆþ¼ÒÁ°¤Î°ì·ï¡×¤òÀÖÍç¡¹¤Ë²óÁÛ¡¡¡Ö£±²ó»à¤ó¤Ç¡¢¿´¤Ï¡££±½µ´Ö¤°¤é¤¤»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡×
¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎºûºêÎ¤ºÚ¡Ê32¡Ë¤¬¡¢2·î28ÆüÇÛ¿®¤ÎAbema¡Ö¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡×¤Ë½Ð±é¡£Æü¥Æ¥ìÆþ¼ÒÁ°¤Î°ì·ï¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡ËÂè1ÏÃ¤ÎÍçÂÎ½Ð±é¥·¡¼¥ó¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ÎÆ£¤«¤ó¤Ê¡Ê35¡Ë¤¬¡¢ÂçºåÂçÂç³Ø±¡¤ÎÍý³Ø¸¦µæ²Ê½Ð¿È¤Ç¡¢¾å¾ì´ë¶È¶ÐÌ³¤«¤éAV¤ËÅ¾¿È¤·¤¿·ãÆ°¤Î¿ÍÀ¸¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÆÃ½¸¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢MC¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê·Ð¸³¤¬¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¤ªÂê¤ò½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ºûºê¤Ï¼«¤é¡Ö»ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Æþ¼ÒÁ°¤Î°ì·ï¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¹ðÇò¡£¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¤¢¤ì¤Ï»ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¸å²¡¤·¤·¡¢ºûºê¤â¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
ºûºê¤¬¡Ö¤â¤¦10Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö»ä¡¢¤·¤ã¤Ù¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤¿¡£¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»î¸³¤ò¼õ¤±¤ÆÆâÄê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¶äºÂ¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¡¢ºûºê¤Ï¡Ö¶äºÂ¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡Ö¶äºÂ¤Ç¡¢¿å¾¦Çä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¡£¤½¤ì¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢ÆâÄê¤¬¼è¤ê¾Ã¤·¤·¤Þ¤¹¡¢¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¤òÂ³¤±¤ë¤È¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¤½¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤µ¤ó¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ºÛÈ½¡Êµ¯¤³¤·¤Æ¡Ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¤È¡£¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ä¤¬¤Ê¡¢¤È¡×¤È¡¢21ºÐ¤ÇÂç³Ø4Ç¯»þ¤Îºûºê¤Î¹ÔÆ°¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
½Ð±é¼Ô¤«¤é¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡Á¡×¤ÈÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹ü¤¬¤¢¤ë½÷¤ä¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¤³¤ìÀäÂÐ¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¸«»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¸«»ö¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ìºûºê¤µ¤ó¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¡Ø¤½¤ó¤Ê»ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢ÎÃ¤·¤¤´é¤·¤Æ¤º¤Ã¤È»Å»ö¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ºûºê¤Ï¡Ö¤³¤ÎÏÃ¡¢1²ó¤â¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï½é½Ð¤·¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÁ´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»þ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤¹¤ë´ë²è¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ÈÆâ¤Ç¤ÏËÜÅöÉáÄÌ¤Ë¥Í¥¿¤È¤·¤Æ¡¢Á´Á³¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾Ò²ð¡£MEGUMI¤«¤é¡Ö¤è¤ªËèÆüÄÌ¤¨¤¿¤Ê¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢ºûºê¤Ï¡Ö10Ç¯Á°¤Ïº£¤Û¤É¤Þ¤À¡¢¥Í¥Ã¥È¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¿¤¿¤«¤ì¤¿¡£¤Ç¤â¡¢21ºÐ¤Ç»Å»ö¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÊÑ¤ÊÏÃ¡¢µÕ¤Ë¼é¤ë¤â¤Î¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¼º¤¦¤â¤Î¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º£»×¤¨¤Ð¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡ÖÆâÄê¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï1²ó»à¤ó¤Ç¡¢¿´¤Ï¡£1½µ´Ö¤°¤é¤¤»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î¶»Ãæ¤âÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¡£¡Ö¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤ë¤«¡¢¤Ã¤Æ¡£¹ÔÆ°¤Ëµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤È²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡£²ÈÂ²¤â¤â¤Á¤í¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ºÛÈ½¤â¡ÖÁ´Éô¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤Ç¡¢ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤ÇÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ª¥Á¤òÉÕ¤±¤Æ¾Ð¤¦¤È¡¢MEGUMI¤«¤é¡Ö¡Ê°ì½ï¤Ë¡Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡×¤ÏAbema¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£