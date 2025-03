PERSONZ

2024年に結成40周年を迎えたPERSONZが、「PERSONZ 2025TOUR〜WELCOME TO WONDER LAND〜」の開催を発表した。

3月1日から始まる歴史的建造物で演奏する<neo acoustic tour2025>に加え、全国16箇所で開催されるツアーを発表した。6月には結成41周年目のスタートとして、PERSONZ 23作目オリジナル作品のリリースが決定している。【JILLコメント】

WONDER LAND 40周年に咲く花はどんな花か。 PERSONZの史上最強にして最高のツアー 「40th FLOWERSツアー」を経て、2024年の花は未だ2025年に咲き誇っています。

その花たちは成長し続け、更に大いなる旅を続けようとしています。 花から得た実りは、2025年3月からスタートする「QUEST FOR TREASURE LAND」にて、新たな宝物を見つける16箇所の旅に出る為の糧になり、 40周年のケジメとなる6月の「ONE NIGHT ONLY DREAM LAND」という たったひと夜の夢を咲かせ、 41周年となる7月からの全国ホールツアー16箇所【WELCOME TO WONDER LAND 】につながり、2025年、32箇所の軌跡が新たに生まれます。

PERSONZというバンドは“最新のライブこそが常に最高潮である”というポリシー、 それを貫く美学があります。 咲き誇る花が誘う「WONDER LAND」 かつて見ていた世界や 言えなかった言葉 見えなかった心が そこでは美しく誇らしく最新のライブと楽曲で甦ることでしょう。

このツアーで披露される6月リリース予定の23枚目のアルバム「WONDER LAND」の曲は、この2025年のPERSONZの冒険に参加される皆さまにとっても、PERSONZにとっても、きっと、素晴らしい奇跡となります。

さぁ、未開の世界へ旅立ちましょう。 「WELCOME TO WONDER LAND」 昔見ていた夢なんて言わせない! 最新の黄金色に輝くPERSONZにご期待ください。<PERSONZ 2025TOUR〜WELCOME TO WONDER LAND〜>【日時】7月4日(金)

開場18:00 開演18:30会場:熊本城ホール シビックホール(熊本)【料金】S席:8,500円

A席:4,000円、高校生以下1,000円(消費税込み)※全席指定【お問合せ】BEA Tel.092-712-4221 【日時】7月6日(日)

開場16:30 開演17:00会場:福岡市民ホール 中ホール(福岡)【料金】S席:8,500円

A席:4,000円、高校生以下1,000円(消費税込み)※全席指定【お問合せ】BEA Tel.092-712-4221 【日時】7月11日(金)

開場18:00 開演18:30会場:JMSアステールプラザ大ホール(広島)【料金】S席:8,500円

A席:4,000円、高校生以下1,000円(消費税込み)※全席指定【お問合せ】キャンディプロモーション Tel.082-249-8334 【日時】7月13日(日)

開場16:30 開演17:00会場:高知市文化プラザかるぽーと・四国銀行ホール(高知)【料金】S席:8,500円

A席:4,000円、高校生以下1,000円(消費税込み)※全席指定【お問合せ】DUKE高知 Tel.088-822-4488 【日時】7月18日(金)

開場18:00 開演18:30会場:トーサイクラシックホール岩手(岩手県民会館) 中ホ−ル 【料金】S席:8,500円

A席:4,000円、高校生以下1,000円(消費税込み)※全席指定【お問合せ】GIPお問い合わせフォーム https://www.gip-web.co.jp/t/info 【日時】7月20日(日)

開場16:30 開演17:00会場:仙台PIT(宮城)S席:8,500円

A席:4,000円、高校生以下1,000円(消費税込み)※全席指定、別途1ドリンク【お問合せ】GIPお問い合わせフォーム https://www.gip-web.co.jp/t/info 【日時】7月21日(月祝)

開場14:30 開演15:00会場:仙台PIT (宮城)S席:8,500円

A席:4,000円、高校生以下1,000円(消費税込み)※全席指定、別途1ドリンク【お問合せ】GIPお問い合わせフォーム https://www.gip-web.co.jp/t/info 【日時】8月8日(金)

開場18:30 開演19:00会場:COMTEC PORTBASE(名古屋)S席:8,500円

A席:4,000円、高校生以下1,000円(消費税込み)※全席指定、別途1ドリンク【お問合せ】サンデーフォークプロモーション Tel.052-320-9100 【日時】8月9日(土)

開場16:30 開演17:00会場:大阪国際交流センター 大ホール(大阪)S席:8,500円

A席:4,000円、高校生以下1,000円(消費税込み)※全席指定【お問合せ】サウンドクリエーター Tel.06-6357-4400 【日時】8月22日(金)

開場18:00 開演18:30会場:ホクト文化ホール 中ホール(長野)S席:8,500円

A席:4,000円、高校生以下1,000円(消費税込み)※全席指定【お問合せ】FOB新潟 Tel.025-229-5000 【日時】8月23日(土)

開場17:00 開演17:30会場:金沢市文化ホール(石川)S席:8,500円

A席:4,000円、高校生以下1,000円(消費税込み)※全席指定【お問合せ】FOB金沢 Tel.076-232-2424 【日時】8月29日(金)

開場18:00 開演18:30会場:りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館 劇場(新潟)S席:8,500円

A席:4,000円、高校生以下1,000円(消費税込み)※全席指定【お問合せ】FOB新潟 Tel.025-229-5000 【日時】8月30日(土)

開場16:30 開演17:00会場:高崎市文化会館(群馬)S席:8,500円

A席:4,000円、高校生以下1,000円(消費税込み)※全席指定【お問合せ】キャピタルヴィレッジ Tel.03-3478-9999 【日時】9月5日(金)

開場18:15 開演19:00会場:Zepp Sapporo(札幌)S席:8,500円

A席:4,000円、高校生以下1,000円(消費税込み)※全席指定、別途1ドリンク【お問合せ】マウントアライブ Tel.050-3504-8700 【日時】9月12日(金)

開場18:15 開演19:00会場:東京国際フォーラム ホールC(東京)S席:8,500円

A席:4,000円、高校生以下1,000円(消費税込み)※全席指定、別途1ドリンク【お問合せ】キャピタルヴィレッジ Tel.03-3478-9999◆一般発売:2025年3月1日(土)〜【作品情報】『PERSONZ / WONDER LAND (仮)』 発売日:6月11日(水)価格:14300円(税込) ※完全生産限定盤価格:4,400円(税込)*通常盤PERSONZオフィシャルサイトhttps://personz.net/