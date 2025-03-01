鹿島vsFC東京 スタメン発表
[3.1 J1第4節](カシマ)
※14:00開始
主審:荒木友輔
<出場メンバー>
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 2 安西幸輝
DF 5 関川郁万
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 14 樋口雄太
MF 20 舩橋佑
MF 25 小池龍太
MF 27 松村優太
FW 9 レオ・セアラ
FW 40 鈴木優磨
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 3 キム・テヒョン
DF 23 津久井佳祐
MF 10 柴崎岳
MF 71 荒木遼太郎
FW 13 知念慶
FW 19 師岡柊生
FW 34 徳田誉
FW 77 チャヴリッチ
監督
鬼木達
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 3 森重真人
DF 4 木本恭生
DF 30 岡哲平
MF 5 長友佑都
MF 7 安斎颯馬
MF 8 高宇洋
MF 18 橋本拳人
MF 33 俵積田晃太
MF 39 仲川輝人
FW 19 マルセロ・ヒアン
控え
GK 13 波多野豪
DF 32 土肥幹太
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 99 白井康介
MF 37 小泉慶
FW 14 山下敬大
FW 16 佐藤恵允
FW 28 野澤零温
FW 53 北原槙
監督
松橋力蔵
※14:00開始
主審:荒木友輔
<出場メンバー>
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 2 安西幸輝
DF 5 関川郁万
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 14 樋口雄太
MF 20 舩橋佑
MF 25 小池龍太
MF 27 松村優太
FW 9 レオ・セアラ
FW 40 鈴木優磨
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 3 キム・テヒョン
DF 23 津久井佳祐
MF 10 柴崎岳
MF 71 荒木遼太郎
FW 19 師岡柊生
FW 34 徳田誉
FW 77 チャヴリッチ
監督
鬼木達
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 3 森重真人
DF 4 木本恭生
DF 30 岡哲平
MF 5 長友佑都
MF 7 安斎颯馬
MF 8 高宇洋
MF 18 橋本拳人
MF 33 俵積田晃太
MF 39 仲川輝人
FW 19 マルセロ・ヒアン
控え
GK 13 波多野豪
DF 32 土肥幹太
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 99 白井康介
MF 37 小泉慶
FW 14 山下敬大
FW 16 佐藤恵允
FW 28 野澤零温
FW 53 北原槙
監督
松橋力蔵