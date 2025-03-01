栃木Cvs沼津 スタメン発表
[3.1 J3第3節](CFS)
※14:00開始
主審:Harrison Blair
<出場メンバー>
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 15 佐藤喜生
DF 22 鈴木裕斗
DF 33 乾貴哉
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 14 関野元弥
MF 20 土佐陸翼
MF 26 宇都木峻
FW 9 都倉賢
FW 40 鈴木国友
FW 77 田中パウロ淳一
控え
GK 1 原田欽庸
DF 2 カルロス・エドゥアルド
DF 7 鈴木隆雅
MF 8 森俊貴
MF 16 加藤丈
MF 24 熊野敬二郎
MF 28 小西慶太郎
FW 25 東川続
FW 99 平岡将豪
監督
今矢直城
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 1 渡辺健太
DF 2 宮脇茂夫
DF 5 篠崎輝和
DF 22 一丸大地
DF 28 井上航希
MF 7 沼田航征
MF 14 徳永晃太郎
MF 24 柳町魁耀
FW 8 鈴木拳士郎
FW 11 森夢真
FW 17 藤井建悟
控え
GK 21 前田宙杜
DF 16 三原秀真
MF 10 佐藤尚輝
MF 18 菅井拓也
MF 37 中野遥翔
FW 19 齋藤学
FW 20 川又堅碁
監督
中山雅史
※14:00開始
主審:Harrison Blair
<出場メンバー>
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 15 佐藤喜生
DF 22 鈴木裕斗
DF 33 乾貴哉
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 14 関野元弥
MF 20 土佐陸翼
MF 26 宇都木峻
FW 9 都倉賢
FW 40 鈴木国友
FW 77 田中パウロ淳一
控え
GK 1 原田欽庸
DF 2 カルロス・エドゥアルド
DF 7 鈴木隆雅
MF 16 加藤丈
MF 24 熊野敬二郎
MF 28 小西慶太郎
FW 25 東川続
FW 99 平岡将豪
監督
今矢直城
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 1 渡辺健太
DF 2 宮脇茂夫
DF 5 篠崎輝和
DF 22 一丸大地
DF 28 井上航希
MF 7 沼田航征
MF 14 徳永晃太郎
MF 24 柳町魁耀
FW 8 鈴木拳士郎
FW 11 森夢真
FW 17 藤井建悟
控え
GK 21 前田宙杜
DF 16 三原秀真
MF 10 佐藤尚輝
MF 18 菅井拓也
MF 37 中野遥翔
FW 19 齋藤学
FW 20 川又堅碁
監督
中山雅史