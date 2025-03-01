藤枝vs秋田 スタメン発表
[3.1 J2第3節](藤枝サ)
※14:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 3 鈴木翔太
DF 4 中川創
DF 27 前田翔茉
MF 7 松木駿之介
MF 8 浅倉廉
MF 9 千葉寛汰
MF 14 中川風希
MF 24 永田貫太
MF 50 金子翔太
FW 29 ディアマンカ・センゴール・チェク
控え
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 44 ホッキ・ジュニオール
MF 6 世瀬啓人
MF 15 杉田真彦
MF 17 岡澤昂星
MF 19 シマブク・カズヨシ
FW 11 アンデルソン
監督
須藤大輔
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 17 ルカ・ラドティッチ
DF 4 井上竜太
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
DF 19 尾崎優成
MF 5 長井一真
MF 7 水谷拓磨
MF 8 畑潤基
MF 80 小野原和哉
FW 10 小松蓮
FW 11 梶谷政仁
控え
GK 23 矢田貝壮貴
DF 32 長谷川巧
DF 71 畑橋拓輝
MF 6 諸岡裕人
MF 20 吉岡雅和
MF 25 藤山智史
MF 31 石田凌太郎
FW 34 鈴木翔大
FW 40 佐川洸介
監督
吉田謙
※14:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 3 鈴木翔太
DF 4 中川創
DF 27 前田翔茉
MF 7 松木駿之介
MF 8 浅倉廉
MF 9 千葉寛汰
MF 14 中川風希
MF 24 永田貫太
MF 50 金子翔太
FW 29 ディアマンカ・センゴール・チェク
控え
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 44 ホッキ・ジュニオール
MF 6 世瀬啓人
MF 17 岡澤昂星
MF 19 シマブク・カズヨシ
FW 11 アンデルソン
監督
須藤大輔
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 17 ルカ・ラドティッチ
DF 4 井上竜太
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
DF 19 尾崎優成
MF 5 長井一真
MF 7 水谷拓磨
MF 8 畑潤基
MF 80 小野原和哉
FW 10 小松蓮
FW 11 梶谷政仁
控え
GK 23 矢田貝壮貴
DF 32 長谷川巧
DF 71 畑橋拓輝
MF 6 諸岡裕人
MF 20 吉岡雅和
MF 25 藤山智史
MF 31 石田凌太郎
FW 34 鈴木翔大
FW 40 佐川洸介
監督
吉田謙