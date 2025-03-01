[3.1 J2第3節](藤枝サ)

※14:00開始

主審:中井敏博

<出場メンバー>

[藤枝MYFC]

先発

GK 41 北村海チディ

DF 3 鈴木翔太

DF 4 中川創

DF 27 前田翔茉

MF 7 松木駿之介

MF 8 浅倉廉

MF 9 千葉寛汰

MF 14 中川風希

MF 24 永田貫太

MF 50 金子翔太

FW 29 ディアマンカ・センゴール・チェク

控え

GK 21 ジョーンズ・レイ

DF 44 ホッキ・ジュニオール

MF 6 世瀬啓人

MF 15 杉田真彦

MF 17 岡澤昂星

MF 19 シマブク・カズヨシ

FW 11 アンデルソン

監督

須藤大輔

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 17 ルカ・ラドティッチ

DF 4 井上竜太

DF 13 才藤龍治

DF 16 村松航太

DF 19 尾崎優成

MF 5 長井一真

MF 7 水谷拓磨

MF 8 畑潤基

MF 80 小野原和哉

FW 10 小松蓮

FW 11 梶谷政仁

控え

GK 23 矢田貝壮貴

DF 32 長谷川巧

DF 71 畑橋拓輝

MF 6 諸岡裕人

MF 20 吉岡雅和

MF 25 藤山智史

MF 31 石田凌太郎

FW 34 鈴木翔大

FW 40 佐川洸介

監督

吉田謙