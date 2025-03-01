岐阜vs北九州 スタメン発表
[3.1 J3第3節](長良川)
※14:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 3 野澤陸
DF 4 甲斐健太郎
DF 22 文仁柱
DF 55 外山凌
MF 10 北龍磨
MF 16 西谷亮
MF 23 萩野滉大
FW 7 中村仁郎
FW 11 佐々木快
FW 39 泉澤仁
控え
GK 50 後藤大輝
DF 5 石田崚真
DF 26 大串昇平
DF 33 キム・ユゴン
MF 6 井川空
MF 28 箱崎達也
FW 17 長井結矢
FW 24 粟飯原尚平
FW 32 オウイエ・ウイリアム
監督
大島康明
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 13 東廉太
DF 22 山脇樺織
DF 23 坂本翔
DF 44 辻岡佑真
MF 21 牛之濱拓
MF 29 高昇辰
MF 32 高柳郁弥
MF 34 高吉正真
FW 10 永井龍
FW 99 樺山諒乃介
控え
GK 39 谷口璃成
DF 50 杉山耕二
MF 6 星広太
MF 7 平原隆暉
MF 11 喜山康平
MF 14 井澤春輝
MF 28 木實快斗
FW 9 河辺駿太郎
FW 18 渡邉颯太
監督
増本浩平
※14:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 3 野澤陸
DF 4 甲斐健太郎
DF 22 文仁柱
DF 55 外山凌
MF 10 北龍磨
MF 16 西谷亮
MF 23 萩野滉大
FW 7 中村仁郎
FW 11 佐々木快
FW 39 泉澤仁
控え
GK 50 後藤大輝
DF 5 石田崚真
DF 26 大串昇平
DF 33 キム・ユゴン
MF 6 井川空
MF 28 箱崎達也
FW 17 長井結矢
FW 32 オウイエ・ウイリアム
監督
大島康明
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 13 東廉太
DF 22 山脇樺織
DF 23 坂本翔
DF 44 辻岡佑真
MF 21 牛之濱拓
MF 29 高昇辰
MF 32 高柳郁弥
MF 34 高吉正真
FW 10 永井龍
FW 99 樺山諒乃介
控え
GK 39 谷口璃成
DF 50 杉山耕二
MF 6 星広太
MF 7 平原隆暉
MF 11 喜山康平
MF 14 井澤春輝
MF 28 木實快斗
FW 9 河辺駿太郎
FW 18 渡邉颯太
監督
増本浩平