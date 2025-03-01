横浜FMvs湘南 スタメン発表
[3.1 J1第4節](日産ス)
※13:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 19 朴一圭
DF 2 永戸勝也
DF 13 ジェイソン・キニョーネス
DF 27 松原健
DF 39 渡邊泰基
MF 6 渡辺皓太
MF 7 エウベル
MF 14 植中朝日
MF 17 井上健太
MF 45 ジャン・クルード
FW 10 アンデルソン・ロペス
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 15 サンディ・ウォルシュ
DF 16 加藤蓮
MF 20 天野純
MF 25 鈴木冬一
MF 28 山根陸
FW 9 遠野大弥
FW 11 ヤン・マテウス
FW 23 宮市亮
監督
スティーブ・ホーランド
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 5 鈴木淳之介
DF 37 鈴木雄斗
DF 47 キム・ミンテ
MF 3 畑大雅
MF 7 小野瀬康介
MF 13 平岡大陽
MF 15 奥野耕平
MF 50 藤井智也
FW 10 鈴木章斗
FW 16 根本凌
控え
GK 21 永井建成
DF 8 大野和成
DF 22 大岩一貴
DF 32 松村晟怜
DF 33 高橋直也
MF 14 茨田陽生
MF 17 田村蒼生
FW 27 ルイス・フェリッピ
FW 77 石井久継
監督
山口智
※13:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 19 朴一圭
DF 2 永戸勝也
DF 13 ジェイソン・キニョーネス
DF 27 松原健
DF 39 渡邊泰基
MF 6 渡辺皓太
MF 7 エウベル
MF 14 植中朝日
MF 17 井上健太
MF 45 ジャン・クルード
FW 10 アンデルソン・ロペス
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 15 サンディ・ウォルシュ
DF 16 加藤蓮
MF 25 鈴木冬一
MF 28 山根陸
FW 9 遠野大弥
FW 11 ヤン・マテウス
FW 23 宮市亮
監督
スティーブ・ホーランド
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 5 鈴木淳之介
DF 37 鈴木雄斗
DF 47 キム・ミンテ
MF 3 畑大雅
MF 7 小野瀬康介
MF 13 平岡大陽
MF 15 奥野耕平
MF 50 藤井智也
FW 10 鈴木章斗
FW 16 根本凌
控え
GK 21 永井建成
DF 8 大野和成
DF 22 大岩一貴
DF 32 松村晟怜
DF 33 高橋直也
MF 14 茨田陽生
MF 17 田村蒼生
FW 27 ルイス・フェリッピ
FW 77 石井久継
監督
山口智