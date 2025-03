U-NEXT × サザンオールスターズ新プロジェクト始動！第1弾として“最後の夏フェス”ステージを最速独占配信

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■最新ライブ映像で構成されたスペシャルCMもオンエア開始!

U-NEXTが、全国ツアー『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』の開催、そしてツアーと同名のアルバムリリースを目前に控えたサザンオールスターズの活動を応援する『U-NEXT × サザンオールスターズ プロジェクト』を始動。活動を盛り上げる様々な企画を今後展開する。

その第1弾として、3月1日よりサザンオールスターズが出演した『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』の特別編集版を最速独占配信する。

“最後の夏フェス出演”として大きな反響を呼んだ『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』のステージ。

U-NEXTでは、当日披露された全19曲から人気楽曲「東京VICTORY」や、2024年にリリースし大きな話題を呼んだ「恋のブギウギナイト」「ジャンヌ・ダルクによろしく」、そして野外ライブには欠かせない恒例パフォーマンスも好評の「みんなのうた」など、新旧織り交ぜた選りすぐりの楽曲を厳選した“U-NEXT Special Edition”として最速で届ける。会場、ライブビューイングを含め、のべ20万人以上を魅了した貴重な映像をこの機会にぜひ楽しもう。

そして、3月1日より本プロジェクトのTV CM放送もスタート。サザンオールスターズの新曲「桜、ひらり」を使用したCMは、最新ライブ映像で構成したスペシャルな内容となっている。

配信情報

U-NEXT『サザンオールスターズ ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA U-NEXT Special Edition』

03/01(土)から配信開始

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

配信詳細はこちら

https://video.unext.jp/title/SID0176004

『U-NEXT×サザンオールスターズ プロジェクト』特設サイト

https://t.unext.jp/r/sas

『THANK YOU SO MUCH』特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_album

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp