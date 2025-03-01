38ºÐ¡¦µµÍüÏÂÌé¡¡ÌÅ¤Ã»Ò¤¬20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡ÖÊ¡¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡×
¡¡¡ÖKAT-TUN¡×¤ÎµµÍüÏÂÌé¡Ê38¡Ë¤¬1Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëNACK5¡ÖKAT-TUN¡¡µµÍüÏÂÌé¤ÎHANG¡¡OUT¡×¡ÊÅÚÍËÁ°10¡¦20¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎÌÅ¤Ã»Ò¤¬20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µµÍü¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÏÊì¤ä¡¢±ù¤Ã»Ò¡¢ÌÅ¤Ã»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡Ö²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»Ñ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡¢µµÍü¤Ï¡ÖÊì¤È¥í¥Õ¥È¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ê±ù¡¢ÌÅ¤â¡Ëº£²ó¤ÎÃÇ¼ÎÎ¥¤â¡¢ÆÍÁ³¤¿¤Þ¤¿¤Þ¶öÁ³µï¹ç¤ï¤»¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´¤¯½Ð¤Æ¤â¤é¤¦Í½Äê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤Ç¤â¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö±ù¤Ã»Ò¤ÈÌÅ¤Ã»Ò¤Ï3¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡Ö±ù¤Ã»Ò¤ÈÌÅ¤Ã»Ò¤ÏµµÍü·¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµµÍü¡£¡ÖºÇ½é¤ÎÌÅ¤Ã»Ò¤Ï¤â¤¦20ºÐ¤Ç¤¹¤è¡£Ê¡¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡£¡È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡É¤Ã¥á¡¼¥ë¤·¤Æ¤Í¡¢À®¿Í¼°¤â¼Ì¿¿Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿±ù¤Ã»Ò¤Ï¤Ï¤¢·¯¡£¤³¤Î´Ö¤âÏ¢ÍíÍè¤Æ¡¢¡È¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¤Ï¤¤¤Ä¹Ô¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡£¡ÈYouTube»£±Æ¤¹¤ì¤ÐÁá¤¯¹Ô¤±¤ë¤Î¡©¡É¤Ã¤Æ¡£»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤éÁá¤¯Í½ÄêÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¥á¡¼¥ëÍè¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ï¤³¤Ã¤Á¤âºÐ¼è¤ë¤ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤ß¤ó¤ÊÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤¯¤¹¤¯°é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡3·îËö¤ÇKAT-TUN¤Ï²ò»¶¡¢¼«¿È¤âSTARTO¡¡ENTERTAINMENT¤òÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëµµÍü¡£2·î22Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢º£²ó¤Î·èÃÇ¤Î»×¤¤¤ò²þ¤á¤ÆÊó¹ð¡£¡ÖËÍ¼«¿È¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢3·î31Æü¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤Þ¤Ç¡¢KAT-TUNµµÍüÏÂÌé¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ë»þ´Ö¤ò¹ï¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÀè¤Ï¤Þ¤¿¡¢²þ¤á¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î3·î31Æü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤È»×¤¤¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£