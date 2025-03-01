THEE MICHELLE GUN ELEPHANT、「キャンディ・ハウス」4KアップコンバートヴァージョンのMV公開
THEE MICHELLE GUN ELEPHANTが、「キャンディ・ハウス」4Kアップコンバートヴァージョンのミュージックビデオを公開した。「キャンディ・ハウス」は1996年8月1日に発売した2ndシングルDe、29年の時を経て新たに高画質に生まれ変わった映像となる。また、今後も毎月4Kのミュージックビデオが公開される。
また、3月1日発売の「cult grass stars」を皮切りに順次発売されるアナログ盤の購入者特典が発表された。各アナログ盤にはシリアルコード入りステッカーが封入されており、今後発売されるオリジナルアルバムのアナログ盤全9タイトルのうち3作品以上を購入し、応募サイトからシリアルコードを入力して応募すると、抽選で＜アナログ収納BOX＞や＜9タイトルのアナログジャケット図柄ステッカーシート＞がプレゼントされる。応募サイトや応募締切などの詳細は後日発表される。
リリース情報
2025.2.1 Release
Blu-ray全6枚組 初回生産限定
COXA-1370〜75
￥29,800(税込)
https://lit.link/theelive
【DISC 1】
・WORLD STEREO LYNCH TOUR [1997.5.17 日比谷野外大音楽堂]
・WORLD CHICKEN ZOMBIES TOUR [1998.2.1 赤坂 BLITZ]
【DISC 2】
・WORLD GEAR BLUES TOUR [1999.8.6 赤坂 BLITZ]
・WORLD CASANOVA SNAKE TOUR [2000.7.26 赤坂 BLITZ]
【DISC 3】
・TMGE YOYOGI RIOT! [2001.5.23 国立代々木競技場オリンピックプラザ]
・WORLD RODEO TANDEM BEAT SPECTER TOUR [2001.11.17 幕張メッセ]
【DISC 4】
・"WHERE IS SUSIE?" TOUR [2002.10.3 ZEPP TOKYO]
・WILD WILD SABRINA HEAVEN TOUR [2003.6.14 ZEPP TOKYO]
【DISC 5】
・"FUJI ROCK FESTIVAL" SESSIONS
・"RISING SUN ROCK FESTIVAL" SESSIONS
【BONUS DISC】
・"LIVE Y" SESSIONS
・QUATTRO MEETING '98 [1998.7.1 渋谷CLUB QUATTRO]
『THEE GREATEST HITS』
2025.2.1 Digital Release
1世界の終わり
2.strawberry garden
3.ブラック・タンバリン
4.リリィ
5.キャンディ・ハウス
6.シャンデリヤ
7.blue nylon shirts (from balcony)
8.ゲット・アップ・ルーシー
9.バードメン
10.カルチャー
11.ハイ!チャイナ!
12.アウト・ブルーズ
13.深く潜れ
14.ブギー
15.キラー・ビーチ
16.CISCO~想い出のサンフランシスコ (She’s gone)
17.ジェニー
18.スモーキン・ビリー
19.G.W.D
20.GT400
21.リボルバー・ジャンキーズ
22.ベイビー・スターダスト
23.武蔵野エレジー
24.暴かれた世界
25.赤毛のケリー
26.ドロップ
27.サンダーバード・ヒルズ
28.太陽をつかんでしまった
29.ジプシー・サンディー
30.デッドマンズ・ギャラクシー・デイズ
31.ダニー・ゴー
32.エレクトリック・サーカス
※今回初配信の今作はリマスター及びハイレゾ配信ではございません。
『cult grass stars』
2025.3.1 Release
LP2枚組 180g重量盤
COJA-9528〜9 ￥6,050(税込)
https://lit.link/cultgrassstars
【SIDE A】
1.トカゲ
2.Strawberry garden
3.キング
4.世界の終わり (Primitive Version)
【SIDE B】
1.toy
2.ブラック・タンバリン
3.I was walkin' & sleepin'
【SIDE C】
1.アンクルサムへの手紙
2.Back to 57
3.Dallas fried chicken
【SIDE D】
1.スーサイド・モーニング
2.いじけるなベイベー
3.眠らなきゃ
4.remember Amsterdam
『cult grass stars』
2025.3.1 Digital Release
リマスター及びハイレゾ配信
1.トカゲ
2.strawberry garden
3.キング
4.世界の終わり (Primitive version)
5.toy
6.ブラック・タンバリン
7.I was walkin' & sleepin'
8.Dalls fried chicken
9.アンクルサムへの手紙
10.スーサイド・モーニング
11.いじけるなベイベー
12.眠らなきゃ
13.remember Amsterdam
『is this High Time?』
2025.4.1 Release
LP1枚組 180g重量盤
COJA-9530 ￥4,950(税込)
https://lit.link/isthishightime
【SIDE A】
1.Baby, please go home
2.brand new stone
3.恋をしようよ
4.リリィ
5.bowling machine (motor pool version)
【SIDE B】
1.笑うしかない
2.blue nylon shirts (from balcony)
3.flash silver bus
4.sweet MONACO
5.シャンデリヤ
『High Time』
2025.4.1 Digital Release
リマスター及びハイレゾ配信
1.brand new stone
2.リリィ
3.恋をしようよ
4.sweet MONACO
5.シャンデリヤ
6.blue nylon shirts(from bathroom)
7.bowling machine
8.笑うしかない
9.flash silver bus
10.キャンディ・ハウス(texas style)
11.スロー
12.Baby,please go home〜wave’33
関連リンク
◆X
◆YouTube